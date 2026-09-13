En vivo: Godoy Cruz le gana 1-0 a Colón en el Gambarte y se acerca a la cima de la Zona A

Godoy Cruz le gana 1-0 a Colón de Santa Fe en el estadio Feliciano Gambarte por la fecha 29 de la Primera Nacional. El primer tanto del encuentro lo convirtió Vicente Poggi, a los 44' del primer tiempo.

Ferro empató sin goles como visitante ante Almirante Brown, fue alcanzado por Deportivo Morón que venció por 2-1 como visitante a Racing de Córdoba y ambos lidera con 55 puntos. El Tomba tiene 46 y si gana quedará a 6 unidades de la punta.

Apenas habían transcurrido dos minutos cuando Colón tuvo la primera aproximación del partido. Ignacio Antonio probó desde afuera del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, Godoy Cruz comenzó a adueñarse de la pelota y llevó el juego hacia el campo del Sabalero. Sin embargo, durante el primer cuarto de hora le faltó precisión en los metros finales para transformar ese dominio en situaciones claras.

A los 22 minutos, el Tomba tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Antonio Guerrero desbordó por la izquierda y encontró a Vicente Poggi, quien tocó hacia el medio para Santiago Martínez. El delantero quedó frente al arco vacío, pero definió de manera defectuosa y le permitió al arquero rival reaccionar a tiempo para evitar el gol.

Cinco minutos más tarde, Godoy Cruz volvió a generar peligro. Martínez ingresó al área por la derecha y metió un centro rasante que Willian Riquelme no alcanzó a conectar. La pelota cruzó toda el área y, cuando aparecía Guerrero por el segundo palo, un defensor de Colón logró despejarla al córner.

A los 42 minutos, el Sabalero encontró el gol a través de Alejo Toledo, quien definió por encima de Juan Strumia. Sin embargo, la conquista fue anulada de inmediato por posición adelantada, luego de que el asistente levantara la bandera.

El gol de Vicente Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz

Cuando parecía que el primer tiempo se encaminaba al empate sin goles, Godoy Cruz encontró el premio en el minuto 45. Martínez envió un centro desde la izquierda que el arquero de Colón no pudo despejar con comodidad. El rebote quedó servido para Vicente Poggi, quien definió de primera con un puntazo y puso el 1 a 0 para el conjunto mendocino.

Gol de Vicente Poggi para el 1-0 de Godoy Cruz ante Colón. LPF Play

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El minuto a minuto de Godoy Cruz vs Colón