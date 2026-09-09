Los secretos de Mafalda Inmersiva: cómo se construyen las maquetas y visuales de esta experiencia inédita

El taller escenográfico donde toma forma la muestra Mafalda Inmersiva reveló el proceso artesanal detrás de sus maquetas y figuras corpóreas. El proyecto rinde tributo a la genial obra creada por Quino y está a punto de abrir sus puertas.

Con maquetas únicas y proyecciones avanzadas, la experiencia inmersiva del mundo del icónico personaje promete revolucionar el legado del inolvidable dibujante mendocino.

A 64 años de aquel 15 de marzo de 1962, fecha del surgimiento de Mafalda, el emblemático personaje creado por Joaquín Salvador Lavado Tejón, las icónicas viñetas se alistan para dar un salto tridimensional sin precedentes. El Centro Cultural Recoleta será el escenario donde, en octubre de 2026, se desplegará una colosal muestra multisensorial de 1.300 metros cuadrados. Este montaje combinará maquetas a gran escala, animaciones en dos dimensiones, esculturas volumétricas de los personajes, proyecciones en 360 grados, realidad virtual multiusuario y sistemas de video mapping, rindiendo un merecido tributo al historietista mendocino fallecido en 2020.

En un extenso diálogo con MDZ, Damián Kirzner, director y productor general del proyecto, repasó el inicio de esta ambiciosa iniciativa surgida en 2023 durante un viaje a Marruecos. Tras coordinar la propuesta junto a los sobrinos de Quino y contar con la histórica intermediación de Daniel Divinsky, la iniciativa cobró vida bajo un estricto compromiso de fidelidad conceptual. Esta labor de producción internacional, que involucra a talentos de Argentina, España e Inglaterra y cuenta con el reconocimiento "Orillas Nuevas" de la Embajada de Francia, apunta a construir un puente entre los adultos que crecieron con el libro y las nuevas generaciones habituadas a los entornos digitales.

Los célebres amiguitos de Mafalda cobrarán vida dentro del espacio multisensorial que ya está a punto de inaugurar en el Centro Cultural Recoleta. Foto: captura de video Instagram @mafaldainmersiva La ingeniería artesanal detrás del universo de Quino El núcleo creativo de la exhibición radica en la meticulosa labor llevada a cabo en los talleres escenográficos, donde se modelan físicamente los míticos pasajes de la historieta. Uno de los mayores retos técnicos consistió en trasladar la libertad del trazo manual de Quino hacia estructuras sólidas y proyecciones dinámicas sin alterar su esencia. Para lograrlo, los realizadores mantuvieron la comunicación de los personajes mediante globos de texto tradicionales, conservando el espíritu original, mientras aplicaron la paleta de color aprobada históricamente por el propio autor para la edición francesa de Glénat.

El taller de Mafalda Inmersiva revela los secretos de la realización artística y las maquetas gigantes que recrean la mítica historieta de Quino. Foto: captura de video Instagram @mafaldainmersiva Para sostener esa fidelidad visual en tres dimensiones, el equipo debió analizar más de 1.930 tiras cómicas hasta seleccionar las 100 historias más icónicas que componen el recorrido. Cada volumen escenográfico y cada proyección fueron ajustados para respetar las imperfecciones del dibujo a mano original, garantizando que la transición desde el papel impreso hacia los soportes tecnológicos mantenga intacta la expresividad de los trazos de Quino.

El detrás de escena: la palabra del creador e imágenes exclusivas de los talleres donde se realizan los trabajos artísticos El director de Mafalda Inmersiva revela los secretos de esta experiencia única. Video: Instagram @mafaldainmersiva A través de sus canales oficiales en redes sociales, el realizador compartió imágenes exclusivas que muestran el corazón del proceso de fabricación y el modelado de cada elemento escenográfico. En sus publicaciones, Kirzner exhibió el avance de la descomunal maqueta de la ciudad donde reside Mafalda, una obra gigante en pleno armado que alojará microproyecciones calibradas para hacer interactuar a los célebres amiguitos en escala reducida con los entornos físicos construidos en el taller.