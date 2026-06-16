Mafalda sale del papel: cómo será la experiencia inmersiva que revive el universo de Quino

A 64 años de su nacimiento, este 2026, Mafalda saldrá del papel que la supo acercar a millones de personas de distintas generaciones y países. Es que el emblemático personaje que creó, el 15 de marzo de 1962, Joaquín Salvador Lavado Tejón -más conocido bajo el seudónimo de Quino - pasará a convertirse en la protagonista de una experiencia inmersiva única en el país, la mayor creada en torno a un personaje argentino. Se trata de Mafalda Inmersiva, una nueva propuesta multisensorial e interactiva.

En octubre de 2026, el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario en el que se desplegará la muestra a gran escala de Mafalda, invitando a sus fieles lectores y a las nuevas generaciones a recorrer -literalmente- el universo creado por Quino , a explorarlo y a encontrarse con sus icónicos personajes y sus frases más recordadas.

A meses de la llegada de Mafalda Inmersiva , su director y productor general, Damián Kirzner , habló con MDZ sobre el inicio del proyecto, cuáles fueron los desafíos de llevarlo a cabo y cómo fue su experiencia al trabajar a la par con la familia del célebre historietista mendocino que falleció en 2020. “ Mafalda está más vigente que nunca y su manera de ver el mundo es muy valiosa para que los chicos de hoy conecten con ella”, sostuvo Kirzner .

La nena más querida de la historieta argentina tendrá su propia experiencia inmersiva en Buenos Aires , con un recorrido de 1.300 metros cuadrados, salas temáticas, video mapping, proyecciones 360°, realidad virtual multiusuario, pantallas interactivas, escenografías, esculturas de los personajes y animaciones 2D creadas respetando con total fidelidad los trazos y textos de Quino . De esta forma, “el humor de Quino , su mirada sobre el mundo, la familia, la política y el alma humana cobrarán volumen, color, sonido y presencia real”, reza la invitación.

Tras una larga carrera vinculada a la televisión, el cine y los nuevos formatos narrativos, Damián Kirzner comenzó a preguntarse qué personaje argentino podía ser exportable para producir, finalmente, una experiencia inmersiva. Fue así que, en 2023, durante un viaje a Rabat, Marruecos, el referente de las realidades extendidas (XR) en América Latina pensó en Mafalda . “Yo buscaba una idea que me permitiera tener público en todo el mundo y no depender solo de la Argentina, sino, hacer un proyecto internacional”, confesó y agregó: “Pensé en Mafalda, a quien tanto quería y leí siempre, porque es una representante fiel de los argentinos”.

El primer paso fue contactar a Daniel Divinsky, histórico editor de Quino en Ediciones de la Flor, quien lo vinculó directamente con la familia Lavado. Entonces, la familia del humorista gráfico estaba atravesando un momento sensible. Antes de su muerte, en 2020, Quino había establecido que su sobrina, Julieta Colombo, fuera la encargada de administrar su herencia y sus contenidos. Pero, un poco antes de que Damián se contactara con ellos, Julieta había fallecido. En consecuencia, el resto de los sobrinos asumió la tarea de cuidar la obra del autor.

Damian Kirzner - Mafalda Damián Kirzner, director de la experiencia Mafalda Inmersiva. Gentileza

Al charlar con los sobrinos de Quino, Damián se encontró con que eran muy receptivos y que estaban buscando una forma para que Mafalda conectara con las nuevas generaciones. “Entendían que, si Mafalda no conectaba pronto con nuevas generaciones, se iba a generar una brecha muy grande entre los chicos de hoy, que tal vez no leen y buscan interactividad, que agarran un libro y tratan de abrir las imágenes como si fueran un iPad”, señaló y sumó: “Por eso se me ocurrió que una experiencia inmersiva podía funcionar muy bien”.

Desde entonces, comenzó un trabajo intenso en conjunto, con mucho respeto y profesionalismo, para poder trasladar la inmensa obra de Quino a un plano físico.

El desafío respetar la esencia de Quino

“Mafalda es una gran responsabilidad para nosotros porque es una joya única y la idea es cuidarla y protegerla”, declaró Kirzner en diálogo con MDZ. Por ende, encontró, con su equipo, algunos desafíos a la hora de trasladar la obra a la experiencia inmersiva. “El primero fue encontrar una manera de no alterar la obra de Quino porque la obra es inmejorable. La idea era trasladarla, sacarla del papel, pero no alterarla ni tocarla. Y eso lo logramos. Nunca tocamos la obra de Quino. No hay una palabra que diga un personaje, una escena o una imagen que no haya sido creada por Quino”, reveló.

Mafalda Inmersiva

No obstante, contó que, al adaptar el personaje y sacarlo del papel, también le sumaron color, con la aprobación de la familia Lavado. “El color lo tomamos de una edición que hizo Quino en Francia y que él mismo aprobó para la editorial Glénat, donde se publicó Mafalda en colores”, dijo.

Como si fuera poco, con el fin de mantener la esencia de los personajes, decidieron no ponerles voz. “Los personajes se comunican a través de globos, excepto en una sola sala de las 13, en la que hay un pequeño momento en realidad virtual donde sí tienen voz”, adelantó el reconocido productor.

Otro de los desafíos fue el de elegir, “entre alrededor de 1.930 tiras, unas 100 que fueran las más icónicas”. “Luego, hubo que cuidar el trazo de Quino. Quino dibujaba a mano y cada uno de los trazos que realizaba, justamente por ser manuales, era diferente al otro. Cada Mafalda es diferente de la otra. Se parecen, por supuesto, pero tienen trazos distintos. Entonces, darle una unicidad a todo fue bastante complejo, pero fue precioso. Fue un disfrute enorme toda la construcción de Mafalda Inmersiva”, enfatizó.

La vigencia de la obra de Mafalda en el presente

El proyecto apunta a dos públicos. Por un lado, los adultos que crecieron con Mafalda y que deseen reencontrarse con el personaje desde otro lugar. Por el otro, los chicos que tal vez no llegaron a conectar con las tiras, y que sí están habituados a experiencias interactivas, recorridos visuales y narrativas más breves. En ese sentido, Kirzner pensó en llevar a cabo una mediamorfosis. No cambia el contenido, cambia la forma de acceder a él. En tiempos de pantallas, mensajes cortos y consumos fragmentados, la pregunta es cómo hacer para que una obra nacida en los años ‘60 siga llegando a quienes no leen diarios de papel ni se vinculan con la historieta de la misma manera.

quino-creador-de-mafalda-premio-principe-de-asturias Quino, creador de Mafalda. Archivo

Ahí aparece la vigencia de Mafalda. Su mirada sobre la política, la familia, la injusticia, la guerra, la escuela, el mundo adulto y las contradicciones sociales no perdió filo. Al contrario, parece ganar actualidad en un presente atravesado por tensiones internacionales, discursos violentos y nuevas formas de desigualdad.

“La propuesta es conectar con el contenido de otras maneras, más vinculadas con las nuevas generaciones, y propiciar el reencuentro del público que ya la quiere. Seguramente se va a conmover, se va a emocionar, va a poder abrazar a Mafalda, tocar a los personajes, interactuar con ellos y recorrer físicamente su mundo”, expresó Kirzner y profundizó: “Van a poder entrar a la casa de Mafalda, a su habitación, a la ciudad, al barrio, al almacén de Manolito, al auto del papá, a la farmacia y a la escuela. Todo va a estar ahí”.

Mafalda Inmersiva, por el mundo

Mafalda Inmersiva combina tecnología de última generación con una producción de escala internacional y base creativa en Argentina, España e Inglaterra. La propuesta incluye música original, diseño espacial, animaciones fieles a los dibujos originales y un recorrido pensado tanto para adultos como para chicos.

A Kirzner, lo motivó su “amor por Mafalda” y su importancia para la cultura y la identidad nacional. “Mafalda es una joya. Es lo mejor del ser nacional. Es alguien a quien conozco desde mi infancia y que todos los argentinos conocemos. Quien más, quien menos, reconoce su cara inmediatamente. Es tan famosa como el Papa, como Maradona, como Messi, Evita, el Che o Gardel; esos personajes argentinos que dan la vuelta al mundo, pero sin ningún componente negativo. Todo el mundo ama a Mafalda”, sentenció.

La iniciativa cuenta con la licencia exclusiva de los sucesores de Joaquín Salvador Lavado Tejón y ya recibió el reconocimiento “Orillas Nuevas”, otorgado por el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia, reforzando su dimensión cultural internacional.

Tras su paso por el Centro Cultural Recoleta, Mafalda Inmersiva iniciará una gira internacional por Europa y Latinoamérica.

Próximamente, se dará a conocer más información sobre la fecha exacta y la venta de entradas para disfrutar de la experiencia Mafalda Inmersiva.