La visita del Papa León XIV moviliza a los mendocinos: cómo se preparan las parroquias

A menos de dos meses de la visita del Papa León XIV a la Argentina, fieles mendocinos se preparan para uno de los acontecimientos religiosos más esperados del año.

Mientras se espera que la Santa Sede confirme en los próximos días el cronograma oficial, desde diferentes parroquias ya están organizando viajes para acompañar al Sumo Pontífice durante las actividades que se desarrollarán entre el 8 y el 11 de noviembre en Buenos Aires y Córdoba.

Además, desde la Pastoral de la Calle confirmaron que también se está pensando en actividades en Mendoza para quienes no puedan viajar a Córdoba o Buenos Aires, pero deseen acompañar la visita del Papa a la Argentina.

Diferentes parroquias de Mendoza consultadas por MDZ se están organizando para viajar con sus comunidades. Si bien la gran mayoría irá a Córdoba , también están quienes seguirán la agenda completa de León XIV en Buenos Aires.

Lupita Acre , joven mendocina que asiste a la parroquia San José Obrero, es una de las fieles que viajará a Córdoba. Según contó, desde dicha parroquia saldrán dos colectivos llenos: "Una parte son señoras adultas y otra parte son jóvenes de distintas instituciones". En su caso, partirán el lunes 9 de noviembre por la tarde y volverán el miércoles por la madrugada, una vez finalizadas las actividades del Papa en Córdoba.

Córdoba es el destino más elegido por los mendocinos que viajarán a ver al Sumo Pontífice, tanto por la distancia como por el factor económico. Emilio, sacerdote de la parroquia de Vista Flores, en Tunuyán, explicó que han contratado una agencia y que un micro saldrá el lunes por la noche para regresar el martes, ya que "era lo más fácil y barato, y no implicaba buscar alojamiento".

"Muchas parroquias harán lo mismo. Todavía estamos esperando la confirmación del itinerario, pero eso es lo que haremos. Vamos y volvemos 60 personas en el micro", señaló.

Parroquias y comunidades religiosas de Mendoza ya están organizando viajes para acompañar al Sumo Pontífice. EFE

Facundo Pérez es coordinador de la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis de Mendoza y también coordina la Pastoral Juvenil de la congregación de Don Orione en Argentina. Desde junio, el joven está organizando su viaje a Buenos Aires del 8 al 11 de noviembre.

"Elegimos Buenos Aires porque entendimos que allí se va a concentrar la mayor parte de las actividades y será un punto de encuentro para muchísimos jóvenes. Como familia de Don Orione, pensamos una propuesta común para jóvenes de Argentina y para vivir esta experiencia juntos y no de manera aislada. También sé que muchos jóvenes mendocinos viajarán con parroquias, movimientos y decanatos, mientras que otros optarán por Córdoba por una cuestión de distancia, organización y tiempos", indicó.

Facundo aseguró que en la propuesta de Don Orione ya hay más de 200 jóvenes preinscriptos de distintos lugares del país y adelantó que esperan que ese número siga creciendo cuando se confirme el cronograma oficial.

Crecen la expectativa por ver al Papa León XIV

Melisa es una de las jóvenes de la comunidad Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y también coordinadora de jóvenes de todas las parroquias de Godoy Cruz. Ella es una de las 58 fieles que irán a Córdoba para acompañar a León XIV. De cara a lo que vivirá próximamente, se mostró ansiosa y expectante.

"Las expectativas son altísimas, va a ser una experiencia inolvidable. Apenas se empezó a correr el rumor de que podía venir el Papa, fue una alegría inmensa, mucha emoción. En mi caso, siempre estuve muy decidida a que quería ir porque es algo que siento que quiero vivir en mi juventud. Es algo que me va a quedar para toda la vida. Tengo 24 años y no puedo creer tener esta posibilidad de poder vivirlo a esta edad", destacó.

Fieles mendocinos de diferentes edades viajarán a Córdoba o Buenos Aires. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, Melisa expresó que cuentan con el apoyo de la parroquia, que inició meses atrás campañas para recaudar dinero y colaborar con los jóvenes de su comunidad que quieran viajar a ver al Papa.

"Por un tema económico elegimos Córdoba, que nos salía más barato que Buenos Aires. Tenemos una gran ventaja, que es la ayuda de nuestra parroquia, que ayuda económicamente a los jóvenes de la comunidad para que no sea tanto el gasto. Antes de que se confirmara que venía el Papa, el párroco ya empezó a pensar ideas para juntar plata para los jóvenes", añadió.

Acompañar la visita del Papa desde Mendoza

Si bien ya son varias las comunidades que se están organizando para viajar a ver al Papa, muchos fieles mendocinos no podrán ir por diferentes motivos. Por eso, se están planeando actividades para realizar en la provincia durante la visita de León XIV a la Argentina.

"Estamos pensando algo para Mendoza, para las personas que no puedan viajar. Todavía no hay nada concreto porque la información es muy reciente, pero en eso estamos. Queremos hacer algo esos días acá y poder acompañar desde la Diócesis la visita del Papa", comentó el sacerdote Damián Villaseca, referente de la Pastoral de la Calle.

El religioso también explicó que están incentivando a los jóvenes a que participen junto a sus comunidades de las actividades que tendrá el Sumo Pontífice en el país y adelantó que se preparará un "material para poder acompañar a los jóvenes que se animen a viajar".

Qué hará el Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV estará en la Argentina del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Si bien el cronograma oficial aún no fue confirmado por la Santa Sede, la agenda preliminar contempla encuentros con autoridades, celebraciones religiosas, actividades sociales y momentos junto a los fieles.

El primer paso de la visita de León XIV a la Argentina será en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo 8 de noviembre incluirá, entre otras actividades, una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General Don José de San Martín y un encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El lunes, está previsto que León XIV visite el Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidades intelectuales y físicas. Luego, realizaría un recorrido en el papamóvil y celebraría una Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

El martes, León XIV se trasladará a Córdoba para participar de distintas actividades, entre las que figuran un recorrido en papamóvil y una Santa Misa, y luego regresará a Buenos Aires.

En tanto, el último día, el Papa recorrerá, entre otras actividades, la Basílica Nuestra Señora de Luján, antes de su partida a Perú.