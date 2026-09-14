La carta de la Iglesia argentina a León XIV que anticipó su visita al país: "Con los brazos abiertos"

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) saludó al papa León XIV por sus 71 años , que cumple este lunes 14 de septiembre, y aprovechó la ocasión para destacar la expectativa que genera su próxima llegada al país . En la carta, los obispos expresaron su alegría por el viaje y le dedicaron un mensaje contundente: “Argentina lo espera con los brazos abiertos” .

El mensaje fue enviado por la Comisión Ejecutiva de la CEA, que está integrada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente 1º; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente 2º; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. En el texto, los obispos agradecieron a León XIV por su vida y le aseguraron que rezan por su misión al frente de la Iglesia, junto con los fieles argentinos : "¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos".

El saludo por el cumpleaños tuvo además un significado especial para la Iglesia argentina debido a la próxima llegada del Papa al país. "Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra ”, señalaron los obispos en la carta. En ese sentido, agregaron: “Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo”.

La visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y será el primer viaje de un Papa a la Argentina en casi cuarenta años.

Durante esa primera jornada del día domingo 8 realizará una ofrenda floral en Plaza San Martín y mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada . Luego se alojará en la Nunciatura Apostólica. El recorrido incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján .

León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre EFE

Cuáles serán las principales actividades del Papa

El cronograma contempla tres misas centrales durante la visita. La primera será el lunes 9 de noviembre, en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará otra misa luego de realizar un recorrido en papamóvil por la Escuela de Aviación Militar. La última celebración central será el miércoles 11 de noviembre en Luján, antes de que el Papa emprenda su partida hacia Perú desde el aeropuerto de Ezeiza.

Además, la agenda incluye una vigilia con jóvenes y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Qué otros encuentros tendrá León XIV durante su visita

La agenda papal también contempla diferentes encuentros institucionales y religiosos. Entre ellos se encuentran una recepción con autoridades en el Palacio Libertad, una reunión en la Universidad Católica Argentina y un encuentro ecuménico en el Palacio San Martín.

También está prevista una cena con obispos y visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y al Complejo Penitenciario Federal.

El operativo de seguridad de la visita estará a cargo del Gobierno, que asumió la responsabilidad de la infraestructura, la logística y la protección del Papa. La organización se realizará en articulación con las fuerzas de seguridad nacionales, mientras que la Policía Federal tendrá la coordinación en los distintos puntos incluidos en el itinerario.