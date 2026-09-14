Argentina destronó a Francia y se consagró con el mejor vino tinto del mundo

Después de tres años consecutivos de dominio de Francia , el mejor vino del mundo en 2026 es de Argentina . Un Malbec elaborado en Gualtallary quedó en la cima de la edición de este año del International Wine Challenge (IWC) . Se trata de Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 , de Huentala Wines, que fue elegido IWC Champion Red Wine 2026, el trofeo que distingue al mejor vino tinto de la competencia. Además, otro representante nacional quedó posicionado como el más competitivo por su relación precio/calidad.

El resultado se conoció durante la ceremonia de premiación realizada hace unos días en Londres. Antes de alcanzar el reconocimiento internacional, la etiqueta había obtenido tres trofeos dentro de las categorías argentinas: Mendoza Malbec Trophy, Argentinian Malbec Trophy y Argentinian Red Trophy. El listado oficial del IWC también la ubica como ganadora del Argentinian Red Trophy, correspondiente al mejor vino tinto de Argentina.

El vino, cosecha 2023, proviene de La Isabel Estate, finca de Huentala Wines ubicada en Gualtallary, Valle de Uco, a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, según la información aportada por la bodega. La etiqueta obtuvo 97 puntos y Medalla de Oro por parte del jurado del IWC, uno de los concursos más respetados del mundo.

Desde Huentala señalaron que el vino fue elaborado mediante un trabajo de microvinificación por parcelas y bloques, con el Block 06 como origen de la etiqueta premiada. “Este reconocimiento histórico en Londres confirma nuestra visión de posicionar a Gualtallary y a Mendoza en lo más alto de la vitivinicultura mundial”, señaló Julio Camsen, fundador del Grupo Huentala.

Por su parte, el enólogo José “Pepe” Morales sostuvo: “Ser coronados como Campeón Global en el IWC es la recompensa a un trabajo de microvinificación extremadamente minucioso y respetuoso del suelo de Gualtallary”.

Mendoza en el centro de la escena

La edición 2026 también tuvo a otra bodega argentina entre los ganadores de los premios principales. Trivento Private Reserve Malbec 2025 recibió el IWC Great Value Champion Red 2026. El premio distingue a un vino tinto seleccionado entre aquellos reconocidos por su relación entre calidad y precio.

“Es especialmente significativo porque valida una propuesta en la que creemos profundamente: elaborar un Malbec que combine excelencia, identidad y accesibilidad”, señaló Germán Di Cesare, gerente de Enología de Trivento.

Según la información proporcionada por la bodega, Trivento Private Reserve Malbec registra un crecimiento promedio anual en valor del 40% entre 2017 y 2026, mientras que las ventas de la etiqueta superaron las 175.000 cajas de 9 litros en 2025. Reino Unido, Argentina y Brasil se encuentran entre sus principales mercados.

Más trofeos para los vinos argentinos

El listado del IWC 2026 incluye otros tres trofeos para etiquetas argentinas. Trivento Golden Reserve Cabernet Franc 2024 obtuvo el Argentinian Cabernet Franc Trophy, mientras que HJ Fabre Patagonia Barrel Selection Malbec 2025, de Bodegas Fabre, ganó el Patagonian Malbec Trophy. Ambos aparecen en la clasificación de trofeos varietales del certamen.

En el caso de Huentala, el mismo vino que fue elegido Champion Red Wine también obtuvo los trofeos correspondientes a Mendoza Malbec y Argentinian Malbec. La lista oficial también incluye a dos vinos de Catena Zapata dentro de la selección IWC ICON 2026: Nicasia Vineyard 2023 y Malbec Argentino 2023, ambos con 95 puntos.

Qué es el International Wine Challenge

El International Wine Challenge se realiza en Londres y evalúa vinos procedentes de distintas regiones vitivinícolas del mundo. El certamen cuenta con categorías nacionales, varietales, regionales y de valor, además de los premios Champion Wine.

Los ganadores de las distintas categorías compiten luego por los Champion Wine Awards. En 2026, el IWC otorgó premios Champion para las categorías de vinos espumosos, blancos, tintos, dulces y fortificados. Huentala Calizo Albar Block 06 Malbec 2023 fue el ganador correspondiente a los vinos tintos.

En la edición 2026, Argentina quedó representada entre los ganadores nacionales con Huentala Calizo Albar Block 06, mientras que en las categorías varietales también aparecieron Huentala, Trivento y Bodegas Fabre.