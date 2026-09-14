CERA celebra el Día de la Exportación con una proyección récord para 2026

La CERA celebra la 30ª edición de su evento clave mientras se proyecta un récord de exportación de más de US$ 103 mil millones para 2026.

El emblemático encuentro de la comunidad exportadora se llevará a cabo el 15 de septiembre en el Palacio Libertad bajo el lema "Nueva frontera exportadora: la transformación en curso". La jornada contará con la participación de destacados líderes públicos, privados y diplomáticos centrados en impulsar la exportación y el desarrollo del país.

El evento llega acompañado por la presentación de las proyecciones elaboradas por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), que anticipan un récord histórico de US$ 103.200 millones en exportaciones para el año 2026.

Este crecimiento sustancial se explica principalmente por el marcado incremento de las exportaciones de petróleo, un sector donde ha resultado determinante el marco normativo que brinda un entorno de normalidad y previsibilidad a largo plazo, permitiendo las fuertes inversiones que requiere la actividad. Asimismo, las estimaciones se ven impulsadas por el contexto internacional favorable en los precios del litio y el oro, sumado al dinamismo sostenido del sector agropecuario.

"Alcanzar este récord de exportaciones demuestra el impacto directo que genera un marco institucional adecuado. Para sostener este sendero a futuro, es indispensable continuar con la actual agenda de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, logrando marcos regulatorios que promuevan la competitividad, la agregación de valor, la inversión productiva, a la vez que se continúa con la ampliación del acceso a mercados para nuestros bienes y servicios”, destacó Fernando Landa, presidente de CERA.

Los ejes estratégicos del evento por el Día de la Exportación El encuentro reunirá a referentes del sector público, embajadores, analistas y líderes empresariales para abordar una agenda estructurada en los siguientes ejes: