El consumo de carne vacuna en agosto fue el más bajo en los últimos dos años

El consumo aparente de carne vacuna se ubicó en agosto en 46 kilos por habitante al año, según el promedio móvil de los últimos 12 meses elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ). El registro fue 9,5% inferior al de agosto de 2025, por lo que la caída la caída fue de 4,9 kilos por habitante al año.

Se trata del menor indicador desde abril de 2024 cuando se registró una caída temporal histórica. En ese año se pasó de un número cercano a los 49 kg a 42,6 kg en marzo y 42,4 kg en abril. para luego ubicarse en valores que desde ese momento variaron entre 47 kg y 48 kg de consumo de carne vacuna con hueso.

La evolución mensual del indicador muestra que el consumo per cápita había comenzado 2026 en 47,9 kilos anuales. En febrero y marzo se ubicó en 47,3 kilos, en abril en 46,2 kilos y en mayo en 47,5 kilos.

La crisis del consumo impactó en una reducción de la producción . En los primeros ocho meses del año se produjeron 1,944 millones de toneladas, 140.963 toneladas menos que en el mismo período de 2025, equivalente a una caída de 6,8% interanual. En agosto, la producción alcanzó 248.000 toneladas y bajó 8,7% interanual.

La faena también registró una baja. En agosto se procesaron 1,011 millones de cabezas, 12,9% menos que en igual mes de 2025. La caída fue parcialmente compensada por un aumento de 4,8% en el peso promedio de las reses, que llegó a 246 kilos en gancho.

Aumento de exportaciones

Las exportaciones, en tanto, crecen al compás de una economía que privilegia el comercio exterior. Entre enero y agosto totalizaron 567.405 toneladas res con hueso, 34.609 toneladas más que en el mismo período de 2025, con un incremento interanual de 6,5%. De esta forma, las ventas externas representaron el 29,2% de la producción, frente al 25,6% de un año atrás.

El aumento de las exportaciones coincidió con una caída de los volúmenes destinados al mercado interno. Los envíos al consumo local retrocedieron 11,3% interanual durante los primeros ocho meses de 2026, hasta 1,377 millones de toneladas res con hueso. Así, la participación del mercado interno sobre la producción total se ubicó en 70,8%, frente al 74,4% registrado en los primeros ocho meses del año pasado.

Dentro de las exportaciones, julio registró embarques por 55.396 toneladas peso producto, sin incluir los envíos de huesos con carne. Ese volumen fue 2% superior al de junio y 5,7% mayor al de julio de 2025. Estados Unidos e Israel explicaron parte del aumento, mientras que China, principal destino, recibió 27.945 toneladas, el 50,5% del total exportado en ese mes.