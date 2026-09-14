Monotributo: los pasos que tenés que hacer apenas terminás el alta

Completar la inscripción en el monotributo no alcanza para comenzar a trabajar sin otras gestiones. Después del alta aparecen una serie de obligaciones que tienen fechas y procedimientos específicos: habilitar la facturación, descargar las constancias, efectuar el primer pago y controlar periódicamente que la categoría elegida siga de acuerdo con la actividad.

El primer paso consiste en obtener la constancia de inscripción y la credencial de pago. Estos documentos pueden solicitarse desde el portal de Monotributo de ARCA y sirven para acreditar la situación fiscal ante clientes, proveedores, bancos u organismos. Además, el contribuyente debe revisar que la actividad económica y el domicilio declarados sean correctos.

Antes de generar el primer comprobante, es necesario dar de alta un punto de venta. Se trata de un código de cuatro o cinco dígitos que identifica el sistema utilizado para facturar. La gestión se realiza con clave fiscal desde el Registro Único Tributario, dentro de la opción “Administración de Puntos de Venta y Domicilios”. Allí se debe elegir el método de emisión y vincularlo con un domicilio previamente declarado. Cada sistema requiere un punto de venta diferente.

Los monotributistas deben emitir comprobantes electrónicos clase “C” por sus operaciones dentro del país. Cuando se trata de una exportación de bienes o servicios, corresponde utilizar facturas clase “E”. Entre las alternativas disponibles figuran Comprobantes en Línea, el facturador simplificado, la aplicación móvil y los controladores fiscales de nueva tecnología. Para usar Comprobantes en Línea, al momento de crear el punto de venta debe seleccionarse “Factura en línea – Monotributo”.

El facturador simplificado permite emitir tickets desde una computadora o un teléfono celular, mientras que Comprobantes en Línea también ofrece facturas , recibos, notas de crédito y notas de débito. Quienes utilicen un controlador fiscal deberán cumplir con su habilitación técnica y declararlo ante el organismo. La elección depende del tipo de actividad, el volumen de operaciones y la modalidad de atención.

Cuándo vence el primer pago del monotributo

La primera cuota tiene un calendario distinto al de los períodos siguientes. Si una persona se inscribe durante septiembre, por ejemplo, debe pagar ese mes hasta el último día de septiembre. A partir del período posterior, el vencimiento general opera el día 20 o el primer día hábil siguiente cuando la fecha coincide con un fin de semana o feriado.

Monotributo - Pasos a seguir luego del alta ARCA

Salvo las excepciones previstas para el monotributo social, los asociados a cooperativas de trabajo y los trabajadores independientes promovidos, el pago debe realizarse por medios electrónicos. Las opciones incluyen el Volante Electrónico de Pago, el débito automático en una cuenta bancaria o tarjeta y la aplicación ARCA Móvil. La cuota puede reunir el componente impositivo y los aportes jubilatorios y de obra social, según la situación de cada contribuyente.

Cómo controlar deudas y cuándo corresponde recategorizarse

Los pagos registrados, las obligaciones pendientes y los saldos a favor pueden consultarse en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, conocida como CCMA. Desde ese servicio también es posible recalcular intereses, revisar a qué período se imputó cada operación y generar un VEP para cancelar una deuda. La acreditación puede demorar según el medio utilizado y la conciliación de la entidad bancaria.

La categoría debe revisarse dos veces por año, en febrero y agosto, con los parámetros acumulados de los últimos 12 meses. El trámite puede efectuarse hasta el día 5 de esos meses. Se consideran los ingresos, alquileres devengados, superficie utilizada y consumo eléctrico. Quienes mantienen su categoría o llevan menos de seis meses de actividad no deben realizar ninguna acción.

Si los valores aumentaron o disminuyeron, corresponde informar la nueva categoría desde el portal. Si no hay cambios, el sistema mantiene la existente. ARCA también puede disponer una recategorización de oficio cuando detecta compras, gastos o movimientos bancarios incompatibles con los límites declarados, por lo que revisar la cuenta corriente y el Domicilio Fiscal Electrónico resulta parte del seguimiento habitual.