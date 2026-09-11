Atención monotributistas: estos grupos tienen que pagar más de $100.000 a ARCA antes del 21 de septiembre

Los monotributistas tienen una fecha límite cada vez más cerca. El lunes 21 de septiembre vence el pago del régimen simplificado, pero no todos tienen que afrontar la misma cuota. Según la categoría y la actividad declarada en ARCA , algunos contribuyentes deben desembolsar más de $100.000 este mes.

A partir de la categoría E, el importe mensual ya se ubica por encima de ese límite tanto para servicios como para venta de cosas muebles. La diferencia se amplía en los niveles más altos, especialmente por las distintas cuotas según el tipo de actividad.

Aunque la fecha habitual es el día 20, este mes cae domingo, por lo que el plazo se traslada al siguiente día hábil, que cae el lunes 21.

En septiembre la fecha de pago del monotributo se modifica. Foto: Walter Moreno/MDZ

Como ocurre todos los meses, el calendario es igual para todos los contribuyentes, sin importar la terminación del CUIT ni la categoría.

En cambio, el monto de la cuota sí depende de la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente y, desde determinados niveles, también hay una diferencia importante entre quienes prestan servicios y quienes se dedican a la venta de cosas muebles.

Cuánto hay que pagar de monotributo en septiembre 2026

Los valores mensuales vigentes informados para este mes son:

Categoría A: $49.527,18 para servicios y venta de cosas muebles.

Categoría B: $56.379,08 para servicios y venta de cosas muebles.

Categoría C: $66.020,12 para servicios y $64.530,58 para venta de cosas muebles.

Categoría D: $84.612,93 para servicios y $82.564,81 para venta de cosas muebles.

Categoría E: $119.811,45 para servicios y $108.267,51 para venta de cosas muebles.

Categoría F: $150.784,21 para servicios y $129.930,65 para venta de cosas muebles.

Categoría G: $230.312,94 para servicios y $158.815,05 para venta de cosas muebles.

Categoría H: $522.706,68 para servicios y $317.895,01 para venta de cosas muebles.

Categoría I: $963.747,86 para servicios y $474.992,78 para venta de cosas muebles.

Categoría J: $1.167.299,76 para servicios y $580.793,69 para venta de cosas muebles.

Categoría K: $1.614.446,04 para servicios y $702.103,24 para venta de cosas muebles.

ARCA: qué tener en cuenta con la categoría del monotributo

La cuota mensual no es el único elemento que determina la categoría de un monotributista. ARCA también considera los topes de ingresos y otros parámetros establecidos por el régimen para definir en qué nivel corresponde estar inscripto.

Las escalas se actualizan periódicamente y establecen los límites correspondientes a cada categoría, además de los importes que deben abonarse todos los meses.

La cuota, además, está integrada por el impuesto correspondiente y, cuando aplica, los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a la obra social.