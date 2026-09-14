Plazo fijo: banco por banco, cuáles son las tasas este 14 de septiembre

Conocé las mejores tasas para tu plazo fijo. Mientras los bancos tradicionales promedian un 18%, las entidades más pequeñas ofrecen tasas de hasta 24%.

Las tasas de plazo fijo tuvieron algunos movimientos en las últimas semanas. Para comparar fácilmente sus rendimientos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) brinda un listado actualizado con los bancos de mayor volumen de depósitos y aquellas entidades que informan tasas para no clientes.

Estas cifras son fijadas por cada institución, ya que desde 2024 el BCRA dispuso la desregulación de las tasas mínimas de interés. Además, los ahorristas deben tener en cuenta que estos porcentajes pueden variar según el monto, el plazo de tiempo elegido y la modalidad.

Tras la desregulación del BCRA, comparar las tasas banco por banco es clave para obtener el mejor rendimiento. Foto: Walter Moreno/Mdz Bancos con mayor volumen de depósitos Entre las entidades bancarias tradicionales, el ranking está encabezado por el Banco Provincia, que ofrece una tasa del 21% para clientes y de 22% para no clientes. Le siguen de cerca el Banco Macro y el BBVA, ambos con un rendimiento del 19,5%. Más abajo en el listado se ubican el Banco Nación con una tasa de 18,75% y el Banco Credicoop con un 18,5%.

Rondando la línea del 18% se encuentran el Banco ICBC y el Banco Ciudad, mientras que el Banco Galicia ofrece un 17,75%. Cierran este grupo de grandes instituciones el banco Santander con un 16,5% y el Banco Patagonia con un 16%.

Entidades con las tasas más altas del mercado Como suele suceder en el panorama financiero actual, los rendimientos más altos se encuentran en entidades más pequeñas que permiten constituir plazos fijos online de forma rápida para no clientes. Reba Compañía Financiera lidera este segmento ofreciendo un 24%, seguida por el Banco CMF S.A. con un 23,5% y el Banco Meridian S.A. con un 23,25%.