La Anmat prohibió un desinfectante, tornillos médicos y un ecógrafo robado

Anmat prohibió un desinfectante, tornillos médicos y un ecógrafo, todos ellos por presentar irregularidades sanitarias o ser de procedencia dudosa.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial la prohibición de tres artículos. La medida incluye un desinfectante Clean On, un tornillo BIO ASIST - IMPLANTS y un ecógrafo portátil Mindray robado. Estas disposiciones oficiales buscan proteger la salud de la población ante productos inseguros.

Desinfectante Clean On ilegítimo A través de la Disposición 5730/2026, el organismo restringió el artículo domisanitario promocionado como desinfectante de superficie de la marca Clean On. La medida puntual recae sobre los envases que se encuentren "sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca 'Clean On' y gráficas de microorganismos".

La investigación sobre este desinfectante Clean On determinó que las unidades ilegítimas presentaban un rótulo no reconocido por la Anmat. Además, el texto oficial detalla que las inscripciones de la empresa elaboradora original "fueron dadas de baja" y la firma quedó "inhibida de elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios". Al tratarse de artículos sin registro vigente, se dispuso su prohibición ya que no se puede "garantizar la calidad, seguridad y eficacia" de los mismos.

La Anmat prohibió los desinfectantes de superficie Clean On tras detectar envases falsificados. Foto: Archivo Tornillos médicos reacondicionados Por otro lado, la Disposición 5738/2026, también publicada en el Boletín Oficial, prohíbe la distribución en el territorio nacional de cualquier "tornillo acondicionado individualmente con la denominación BIO ASIST - IMPLANTS". Estos insumos médicos fueron hallados durante una inspección en una ortopedia ubicada en la provincia de San Juan, llamada Ortopedia IMPLANT’S.

Según detalla el texto oficial, se comprobó que los fabricantes originales no tenían vínculo con las firmas inspeccionadas, por lo que se evidenció "una maniobra de manipulación y reacondicionamiento". Al tratarse de artículos médicos falsificados, vencidos y reesterilizados por firmas sin habilitación, la Anmat advirtió que esta situación deviene en "un alto riesgo para la salud de los potenciales usuarios".