La Anmat prohibió un desinfectante, tornillos médicos y un ecógrafo robado
Anmat prohibió un desinfectante, tornillos médicos y un ecógrafo, todos ellos por presentar irregularidades sanitarias o ser de procedencia dudosa.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial la prohibición de tres artículos. La medida incluye un desinfectante Clean On, un tornillo BIO ASIST - IMPLANTS y un ecógrafo portátil Mindray robado. Estas disposiciones oficiales buscan proteger la salud de la población ante productos inseguros.
Desinfectante Clean On ilegítimo
A través de la Disposición 5730/2026, el organismo restringió el artículo domisanitario promocionado como desinfectante de superficie de la marca Clean On. La medida puntual recae sobre los envases que se encuentren "sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, y con un segundo rótulo de la marca 'Clean On' y gráficas de microorganismos".
La investigación sobre este desinfectante Clean On determinó que las unidades ilegítimas presentaban un rótulo no reconocido por la Anmat. Además, el texto oficial detalla que las inscripciones de la empresa elaboradora original "fueron dadas de baja" y la firma quedó "inhibida de elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios". Al tratarse de artículos sin registro vigente, se dispuso su prohibición ya que no se puede "garantizar la calidad, seguridad y eficacia" de los mismos.
Tornillos médicos reacondicionados
Por otro lado, la Disposición 5738/2026, también publicada en el Boletín Oficial, prohíbe la distribución en el territorio nacional de cualquier "tornillo acondicionado individualmente con la denominación BIO ASIST - IMPLANTS". Estos insumos médicos fueron hallados durante una inspección en una ortopedia ubicada en la provincia de San Juan, llamada Ortopedia IMPLANT’S.
Según detalla el texto oficial, se comprobó que los fabricantes originales no tenían vínculo con las firmas inspeccionadas, por lo que se evidenció "una maniobra de manipulación y reacondicionamiento". Al tratarse de artículos médicos falsificados, vencidos y reesterilizados por firmas sin habilitación, la Anmat advirtió que esta situación deviene en "un alto riesgo para la salud de los potenciales usuarios".
Equipamiento médico robado
La última medida, detallada en la Disposición 5722/2026, se originó tras el robo de aparatología médica en la localidad bonaerense de Quilmes. Según la denuncia policial, los aparatos fueron sustraídos del interior de un vehículo y corresponden a un "Ecógrafo Doppler Color portátil, Marca: Mindray, Modelo: MX7", junto a dos transductores (uno cardiológico y otro lineal).
Ante este hecho delictivo, la Anmat ordenó prohibir de inmediato el uso y la distribución de estos equipos específicos en todo el país. La decisión se tomó porque, al salir de la cadena de control legal, se trata de unidades "cuyo estado de conservación y situación actual se desconocen", lo que impide garantizar su correcto y seguro funcionamiento.