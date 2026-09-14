Quini 6: quedaron vacantes las principales modalidades y el pozo escala a $15.250 millones

El Quini 6 realizó un nuevo sorteo con importantes pozos millonarios en sus distintas modalidades. En las principales categorías no hubo ganadores del primer premio, por lo que el dinero quedó acumulado para el próximo miércoles.

El sorteo 3.408 se realizó este domingo 13 de septiembre y dejó importantes cifras en juego. En la modalidad Siempre Sale hubo 24 personas que acertaron cinco números y cada una se llevó más de $20 millones.

Los números que salieron en el Tradicional Primer Sorteo fueron 05, 08, 22, 29, 34 y 37 . El primer premio tenía un pozo de $2.481.211.504,80, pero quedó vacante, por lo que el dinero se acumula para el próximo sorteo.

En La Segunda del Quini los números sorteados fueron 04, 20, 25, 31, 39 y 42 . El primer premio contaba con un pozo de $2.840.789.977,20, que también quedó vacante.

La modalidad Revancha tuvo como números ganadores al 16, 19, 21, 35, 38 y 42 . En este caso, había un pozo de $8.104.469.472,00, pero no hubo ganadores con los seis aciertos y el premio quedó vacante.

En Siempre Sale, los números sorteados fueron 11, 15, 33, 36, 43 y 44. En esta modalidad hubo 24 ganadores que acertaron cinco de los seis números y cada uno recibió un premio de $20.886.795,00, repartiéndose el pozo total de $501.283.080,00.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.408 y el pozo acumulado para el próximo miércoles. Foto: Noticias Argentinas

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 21:15 y tendrá un pozo estimado de $15.250 millones. Luego de que las principales modalidades quedaran vacantes, los jugadores tendrán una nueva oportunidad de participar por los premios de uno de los más importantes juegos de azar.

Cómo se juega al Quini 6

El Quini 6 es un juego poceado en el que cada apostador elige 6 números al azar entre el 00 y el 45. La jugada básica incluye la modalidad Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini), a la que se le pueden sumar, abonando un costo adicional, las modalidades Revancha y Siempre Sale.

Para participar, los tickets se adquieren en cualquier agencia oficial de lotería hasta unas horas antes de cada edición. Los sorteos se llevan a cabo habitualmente dos veces por semana, todos los miércoles y domingos por la noche.