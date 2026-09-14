Comenzaron las inscripciones para la carrera de Ingeniería en Minas en Mendoza

UTN Mendoza abrió el proceso de inscripción para la nueva carrera de Ingeniería en Minas, la cual tendrá su primera camada de estudiantes en 2027.

La UTN suma a partir de 2027 la carrera de Ingeniería en Minas

Como había anunciado previamente, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mendoza abrió las inscripciones para los interesados en estudiar la nueva carrera de Ingeniería en Minas, una nueva propuesta que comenzará a dictarse a partir del ciclo lectivo 2027.

Desde la institución describen la Ingeniería en Minas como una carrera “que combina ciencia, tecnología, innovación y gestión para formar profesionales capaces de intervenir en todo el ciclo minero”.

A su vez, la propuesta hace foco en el futuro, direccionando la carrera hacia la seguridad, la eficiencia energética, el cuidado ambiental, la economía circular y el uso responsable de los recursos naturales. La carrera tiene una duración de 5 años y el plan de estudio ya se encuentra disponible.

La ingeniería en minas comenzará a dictarse a partir de 2027. UTN Algunas de las áreas de aplicación de la carrera son la exploración y evaluación de yacimientos, las explotaciones mineras a cielo abierto y subterráneas, procesamiento y beneficio de minerales, gestión y control ambiental, y perforación, voladuras y movimientos de materiales, entre otros espacios.

Cómo inscribirse en Ingeniería en Minas Las inscripciones para la carrera se encuentran abiertas hasta el 30 de septiembre y los interesados deberán completar el formulario disponible en la página web y realizar los pasos que figuran allí.