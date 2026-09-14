El frío se despide y llega el calor: así será el tiempo hasta el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

El comienzo de la semana estará marcado por el frío intenso en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores , aunque el panorama cambiará de manera notable con el correr de los días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , las temperaturas irán en ascenso y hacia el final de la semana se instalará un escenario mucho más agradable, en la antesala de la llegada de la primavera.

Las marcas térmicas partirán de registros bajos, con mínimas que podrían ubicarse cerca de los 3 grados , mientras que las máximas iniciales rondarán los 12 grados . Sin embargo, el ingreso de aire más templado hará que el termómetro suba progresivamente hasta superar los 20 grados .

El cambio será una suerte de adelanto de lo que se espera para la nueva estación, cuya llegada está prevista para el lunes 21 de septiembre .

Para este lunes se espera cielo algo a parcialmente nublado , acompañado por vientos del norte que cambiarán al oeste y luego volverán a rotar al norte.

La temperatura tendrá una mínima estimada de 5 grados y una máxima de 16 grados , por lo que el frío se hará sentir especialmente durante las primeras horas del día.

Martes: comienza el ascenso de las temperaturas

El martes continuará con cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noroeste que rotarán hacia el sector sur.

Las condiciones serán algo más templadas, con una mínima de 10 grados y una máxima que llegará a los 19 grados.

Miércoles: un pequeño retroceso térmico

El miércoles podría registrarse un descenso respecto de la jornada anterior. El cielo estará algo nublado y los vientos soplarán del noreste, con una posterior rotación al norte.

La temperatura mínima será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

Jueves: el termómetro supera los 20 grados

A partir del jueves comenzará a sentirse con mayor claridad el cambio de escenario. Se prevé cielo mayormente a parcialmente nublado y vientos del norte.

Las temperaturas darán un importante salto: la mínima será de 11 grados y la máxima llegará a los 22 grados.

Viernes: el día más agradable de la semana

El viernes será, según el pronóstico, la jornada con mejores condiciones térmicas. El cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que los vientos rotarán del sudeste al noreste.

Los termómetros se moverán entre los 12 y los 23 grados, convirtiendo a la jornada en la más agradable y primaveral de toda la semana.

Sábado: continúa el clima templado

El sábado mantendrá el escenario más cálido de los últimos días. Se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este.

La temperatura mínima será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 21 grados.

De esta manera, Buenos Aires pasará de un inicio de semana con frío intenso a un cierre con temperaturas superiores a los 20 grados, en un cambio que anticipa la llegada de la primavera.