El paso a Chile sigue habilitado pese al frío extremo en alta montaña

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado este lunes 14 de septiembre para todo tipo de vehículos, a pesar de las bajas temperaturas que se registran en distintos puntos de la cordillera.

Según el reporte de este lunes, el Sistema Integrado Cristo Redentor funciona de 9.00 a 21.00 para el transporte de cargas, ómnibus y vehículos particulares, en ambos sentidos de circulación.

La habilitación se mantiene luego de una semana marcada por cierres y reaperturas debido a las condiciones meteorológicas. Las autoridades evalúan diariamente la situación en alta montaña para determinar si el tránsito puede mantenerse con normalidad.

Durante las primeras horas de este lunes, las temperaturas son particularmente bajas en el corredor internacional. En Uspallata se registran -3°, mientras que en Punta de Vacas la temperatura llega a -9°.

En Puente del Inca se registran -10° y en Las Cuevas la marca alcanza los -11°. Pese a este escenario, el cruce internacional permanece habilitado y permite el tránsito de cargas, ómnibus y particulares.

Quienes tengan previsto viajar hacia Chile deberán tener en cuenta que las condiciones pueden cambiar en función de la evolución del tiempo y de los informes técnicos sobre la transitabilidad de la Ruta Nacional N°7 y el corredor de alta montaña.

Demoras en la Ruta 7 y precaución por nieve y hielo

Un fuerte choque sobre la Ruta 7 terminó con un camión volcado. Ministerio de Seguridad

Durante la mañana de este lunes también se registran demoras en la Ruta Nacional N°7, entre Uspallata y Potrerillos, debido al operativo para retirar un camión que había quedado siniestrado durante la jornada del domingo, a la altura del kilómetro 1120. En el sector trabajan equipos para completar la extracción del vehículo, por lo que se solicita circular con precaución y reducir la velocidad.

En tanto, Vialidad Nacional informó que el tramo entre Uspallata y el túnel internacional Cristo Redentor se encuentra transitable con precaución para todo tipo de vehículos. El parte advierte sobre la presencia de voladuras de nieve sobre la calzada y posibles sectores con formación de hielo, mientras equipos y personal del organismo trabajan en la zona de camino.

Las condiciones también son monitoreadas en los distintos puntos de alta montaña. Las Cuevas, Puente del Inca y Punta de Vacas presentan cielo cubierto, visibilidad normal y vientos moderados, mientras que en Uspallata hay nubes dispersas, visibilidad normal y vientos moderados.

Desde Vialidad Nacional además recordaron que durante la temporada invernal los vehículos deben portar cadenas de manera obligatoria, para utilizarlas en caso de que las condiciones de la ruta así lo requieran. El organismo advirtió que la transitabilidad puede modificarse de acuerdo con la evolución del tiempo.

El Paso Pehuenche se mantiene cerrado

Mientras el Paso Cristo Redentor permanece operativo, el Paso Pehuenche continúa cerrado este lunes y no registra tránsito internacional.

La situación de los cruces internacionales de Mendoza se analiza jornada por jornada, especialmente durante esta época en la que las nevadas, el hielo y las bajas temperaturas pueden afectar la circulación en la cordillera.

Por eso, antes de emprender el viaje hacia Chile, se recomienda consultar el estado actualizado del paso. Por el momento, Cristo Redentor está habilitado de 9.00 a 21.00 y Pehuenche permanece cerrado.