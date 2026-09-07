Nueva ley de carnes en Río Negro: formalizan la faena del jabalí y el guanaco

La Legislatura de Río Negro sancionó la nueva Ley de Carnes promovida por Alberto Weretilneck. La medida habilita e incorpora al circuito comercial legal el procesamiento y la venta de carne de fauna silvestre como el jabalí, el guanaco y el choique, actualizando un marco regulatorio con más de 35 años de antigüedad.

“Reemplaza una normativa con más de 35 años de vigencia y establece un nuevo marco para la habilitación, el registro, la fiscalización y el control sanitario de los productos, subproductos y derivados de origen animal en la provincia”, señalaron desde la gobernación rionegrina.

Y agregaron: “La norma actualiza las reglas para una realidad productiva que cambió, incorpora las pautas del Código Alimentario Argentino, amplía los controles sobre toda la cadena y reconoce distintas escalas de elaboración, con herramientas para que pequeñas producciones puedan ingresar al circuito formal”.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que la sanción representa “un ejemplo concreto de modernización del Estado, buscando no solo transparencia, sino también eficiencia, con mejores condiciones de control, inocuidad y trazabilidad para el aprovechamiento de las distintas proteínas de origen animal”.

Uno de los cambios centrales es la definición más clara de las competencias de la Provincia y los municipios: aquellos gobiernos locales que cuenten con sus áreas de Bromatología podrán habilitar establecimientos de tránsito municipal, mientras que la Provincia mantendrá la competencia sobre los productos que se comercialicen entre distintas jurisdicciones.

Esto abre nuevas posibilidades para la elaboración artesanal y el agregado de valor en origen, con requisitos acordes a cada escala y bajo condiciones sanitarias definidas.

La norma contempla producciones cárnicas y también otros productos y derivados de origen animal, como huevos y lácteos, que podrán contar con un marco más adecuado para su formalización y comercialización.

“También estamos dando herramientas para que los municipios puedan habilitar elaboraciones artesanales y generar valor agregado dentro de sus territorios. Es una ley que acompaña una realidad que ya existe y le da reglas claras para producir y comercializar con mayores garantías”, señaló Banacloy.

La nueva legislación incorpora además la figura del director técnico para establecimientos industriales y de tránsito provincial y amplía la intervención de los organismos responsables del control.

El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo tendrá competencia sobre establecimientos y transportes, el Ministerio de Salud sobre la inocuidad y los registros sanitarios, y la Policía de Río Negro participará en la fiscalización en rutas y caminos.

La ley también incorpora herramientas para regular el autoconsumo de las familias rurales y establece un régimen actualizado de inspecciones, medidas preventivas y sanciones, con el objetivo de contar con mayores garantías sobre el origen y las condiciones de los alimentos que llegan a los consumidores.

Elogios del sector ruralista

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Leandro Ballerini, destacó la aprobación de la nueva Ley de Carnes, porque es una normativa que incorpora varios de los planteos impulsados por la entidad para actualizar el marco regulatorio, facilitar la actividad de los productores y fortalecer la sanidad e inocuidad alimentaria.

“Es el resultado de un trabajo de mucho tiempo junto a la Secretaría de Ganadería y otros organismos provinciales“, resaltó.

Puntualmente, elogió que “la ley moderniza normas que ya habían quedado desactualizadas y reconoce realidades productivas que hasta ahora no estaban contempladas”.

Uno de los principales avances es la incorporación de la figura del autoconsumo del productor, que permitirá reglamentar el traslado de carne destinada al consumo familiar desde los establecimientos rurales hacia las localidades, una situación habitual que hasta ahora carecía de un marco legal específico.

Además, la norma avanza en la desburocratización y formalización de distintos canales de comercialización, incorporando actividades y procesos que antes no contaban con regulación.

También valoraron desde la Federación que la participación del Ministerio de Salud en los controles permitirá garantizar la inocuidad de los productos dentro del Código Alimentario, brindando mayor seguridad tanto a productores como a consumidores.

Otro de los puntos destacados es la nueva categorización de las plantas de faena artesanal, cuya habilitación podrá ser gestionada por los municipios, siempre bajo los requisitos sanitarios establecidos por SENASA y las autoridades competentes.

Esta modificación permitirá agilizar trámites, ampliar las posibilidades de faena en distintas localidades y promover la formalización de pequeños establecimientos.

Ballerini remarcó que esta ley forma parte de un proceso más amplio de actualización normativa impulsado por la Federación.

“Venimos trabajando desde hace varios años para modernizar leyes que impactan directamente en la producción. Lo hicimos con la Ley de Marcas y Señales, participamos en el debate de la nueva Ley de Fauna y ahora aportamos nuestra experiencia para construir una Ley de Carnes más moderna y adaptada a la realidad de Río Negro”, afirmó.

Regulación de especies silvestres y trazabilidad

Otro de los avances incorporados en la nueva normativa es la regulación del procesamiento de carnes provenientes de especies silvestres habilitadas.

La ley establece que será el área de Fauna de la provincia la que determine cuáles son las especies autorizadas y los cupos correspondientes, mientras que el procesamiento deberá realizarse exclusivamente en plantas de faena habilitadas y bajo los controles sanitarios previstos.

De esta manera, se establece un marco legal claro que garantiza la trazabilidad, la inocuidad de los alimentos y el aprovechamiento responsable del recurso.

Finalmente, el dirigente sostuvo que “cuando las instituciones trabajan junto al Estado y los distintos actores de la cadena, es posible construir normas más eficientes, que simplifican la producción sin resignar los controles sanitarios y generan nuevas oportunidades para el desarrollo ganadero de la provincia”.

Fuente: Infocampo.