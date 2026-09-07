La fintech brasileña Inter desembarca en Argentina: trae una super app que permite comprar acciones de Wall Street

La fintech brasileña Inter desembarcó en la Argentina con una una propuesta diferencial para usuarios locales. Se trata de la posibilidad de acceder a los mercados internacionales de manera completamente digital con la apertura de una cuenta de inversión global, y así acceder a mercados financieros internacionales y administrar activos denominados en dólares directamente desde sus dispositivos electrónicos. La plataforma permitirá fondear las cuentas en pesos mediante un CVU y acceder a bonos del Tesoro estadounidense, acciones y ETF de manera directa, sin la necesidad de comprar Cedears.

La compañía financiera, que cuenta con más de 45 millones de clientes y presencia en Brasil y Estados Unidos, estableció una alianza estratégica con Grupo BIND para ofrecer una cuenta comitente desde su aplicación.

El lanzamiento se produjo con la presencia en Buenos Aires de João Vitor Menin, CEO global de Inter y Santiago Stel, CFO de la compañía. La llegada al mercado argentino forma parte de la estrategia de expansión regional de Inter, que busca desarrollar una plataforma financiera con operaciones internacionales desde una única aplicación.

“Muchos argentinos buscan oportunidades para mantener activos en dólares y diversificar sus inversiones en los mercados globales”, señaló Menin. El ejecutivo sostuvo que el objetivo de la compañía es facilitar ese acceso mediante una experiencia digital y ampliar las alternativas de inversión disponibles para los usuarios argentinos.

La propuesta de Inter apunta a concentrar en una misma app las operaciones vinculadas con las finanzas internacionales. Aunque en una primera etapa se concentrarán en algunos productos vinculados a las inversiones internacionales, la empresa se prepara para desembarcar con una oferta completa para competir con las principales fintech en el país.

"Queremos traer a la Argentina la misma oferta de productos que tenemos en Brasil. Son más ed 180 productos diferentes para ayudar a nuestros clientes a invertir", anunció Menin.

Además de las herramientas de inversión, la plataforma incorpora Forum, una red social financiera propia que ofrece contenidos educativos y recursos para acompañar a los usuarios en la toma de decisiones.

Acuerdo con BIND

El acuerdo con Grupo BIND permite a Inter operar en el mercado argentino mediante la infraestructura financiera, tecnológica y regulatoria local. Industrial Valores S.A. (IVSA), BIND AAGI S.A.S. y BIND Pagos S.A. (PSP) participan en la prestación de los servicios necesarios para la operatoria, de acuerdo con las matrículas y capacidades requeridas para cada actividad.

La estructura diferencia las responsabilidades de las dos compañías. Los servicios correspondientes a la Argentina son prestados por las entidades de Grupo BIND bajo la normativa del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, mientras que las operaciones de inversión en Estados Unidos y otras jurisdicciones son responsabilidad de Inter Securities LLC.

Para Inter, la Argentina representa un mercado con potencial para la adopción de herramientas financieras digitales. La compañía fundamentó su desembarco en el dinamismo de los usuarios locales y en la demanda de alternativas para acceder a activos internacionales y diversificar inversiones.

El acuerdo también amplía la oferta de servicios internacionales disponible para los clientes de Grupo BIND y combina la infraestructura local del grupo con la plataforma tecnológica de Inter. Según la compañía argentina, la asociación busca conectar el mercado local con las bolsas internacionales bajo un esquema de operación digital.

Inter nació en Brasil y actualmente cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo INTR. La compañía ofrece diversos servicios financieros, entre ellos créditos, tarjetas, inversiones, pagos internacionales y otros productos integrados en su súper app.