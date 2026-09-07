ATM confirmó cuándo vence la nueva cuota del Impuesto Automotor: las fechas clave

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó la fecha a tener en cuenta con el vencimiento de la cuota del Impuesto Automotor. Cómo pagar.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa que hasta el 30 de septiembre se puede abonar en término la cuarta cuota del Impuesto Automotor 2026. El boleto se puede obtener y pagar a través de los botones “Descargar Boleto” y “Pagar Online” en www.atm.mendoza.gov.ar.

El vencimiento de la cuarta cuota opera del 24 al 30 de septiembre, mientras que el vencimiento de la quinta cuota será del 24 al 30 de noviembre, respectivamente.

Cómo pagar en ATM con descuento El objeto que no posea deuda al 31 de diciembre de 2025 incluye 10% de descuento; un adicional de 10% si también estuvo al día al 31 de diciembre de 2024; y otro 10% si el contribuyente no posee deuda exigible o se encuentra regularizada al 31 de diciembre de 2025 respecto de todas sus obligaciones.

Las modalidades de pago son variadas y se pueden hacer de forma online en la web de ATM con el pago en línea con tarjetas o con código QR en el boleto.

Otra modalidad es la adhesión al pago electrónico con la Red Link y la Red Pago Mis Cuentas.