La Policía Rural decomisó más de 50 kilos de carne en el Sur provincial

Los procedimientos se realizaron en General Alvear y permitieron detectar diferentes productos cárnicos en condiciones que no eran aptas para el consumo.

En total, la Policía Rural secuestró más de 50 kilos de carne no apta para el consumo.

La Policía Rural, en conjunto con inspectores de la Ley Federal de Carnes, realizó controles en el Sur provincial en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato. Las intervenciones estuvieron destinadas a verificar las condiciones de comercialización y traslado de productos cárnicos.

Uno de los procedimientos se realizó en un comercio ubicado en la calle San Juan en General Alvear. Durante la inspección, la propietaria autorizó el ingreso del personal y se constató la presencia de distintos cortes de carne bovina en un freezer de color blanco que se encontraba desenchufado.

También se encontró carne molida sin envoltorio y en contacto con el piso, además de dos bolsas de grasa. En total, fueron detectados 12 kilos de productos cárnicos de origen bovino en condiciones de contaminación cruzada y no aptos para el consumo.

Media res de cerdo en el piso En otro control, realizado en avenida Libertador Sur del mismo departamento, el personal inspeccionó un vehículo Fiat Iveco Daily conducido por un hombre. Con autorización del conductor, se revisó la parte posterior del rodado, donde se encontró una media res de cerdo de aproximadamente 40 kilos, en contacto directo con el piso y sin envoltorio.

Ante las condiciones detectadas, el médico veterinario dispuso el decomiso de la carne por falta de higiene y riesgo para la salud pública. En ambos casos se dio intervención a la Oficina Fiscal, que dispuso las actuaciones correspondientes.