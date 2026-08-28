Giro en la investigación por la turista que murió tras caer de un quinto piso en Ciudad: liberaron a su pareja

La investigación por la muerte de una turista que cayó desde el quinto piso de un hotel en pleno centro de Mendoza tuvo un giro este jueves. El hombre que se encontraba con la víctima, quien había quedado aprehendido tras el hecho, recuperó la libertad por disposición de la Fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal informó que el hombre fue sometido a una declaración informativa mientras continúa la investigación encabezada por el fiscal de Instrucción Oscar Malla, de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

La principal hipótesis que manejan los investigadores hasta el momento descarta que se trate de una muerte violenta por intervención de un hombre o de un tercero. De todos modos, la causa continúa abierta y las autoridades aclararon que esta hipótesis podría modificarse si durante las próximas medidas surgen nuevos elementos.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en el hotel Aguas del Corral, ubicado sobre calle Amigorena, entre avenida San Martín y Primitivo de la Reta, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. La víctima fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini , de 31 años, oriunda de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, se encontraba alojada en el establecimiento junto a su pareja, un hombre de 32 años.

La mujer cayó desde una de las habitaciones ubicadas en el quinto piso y murió como consecuencia del impacto. Tras el episodio, el hombre que se encontraba con ella quedó aprehendido mientras se realizaban las primeras medidas y pericias para determinar qué había ocurrido.

La víctima, de 31 años, cayó desde una habitación del quinto piso del hotel Aguas del Corral. Mariano Godoy/MDZ

Una huésped del hotel había relatado que no escuchó una discusión antes de la caída. "Yo no escuché ninguna discusión. Yo escuché el golpe seco de la caída. Solo eso", señaló la mujer, quien se encontraba alojada en el primer piso. Según su testimonio, el ruido se produjo cerca de las 3.57 o 3.58 de la madrugada.

La Fiscalía activó el protocolo de femicidio

En las primeras horas de la investigación, el fiscal Oscar Malla confirmó que se había activado el protocolo de femicidio y que se trabajaba en la recolección de pruebas para determinar las circunstancias de la muerte.

En ese momento, el funcionario explicó: "Tenemos una causa en curso, se ha activado el protocolo de femicidio, se están recolectando pruebas". Además, distintas personas que se encontraban en el hotel fueron convocadas para prestar declaración, mientras Policía Científica realizaba las pericias correspondientes.

La activación del protocolo permitió avanzar con medidas específicas de investigación, pero no implicaba por sí misma que la muerte hubiera sido considerada un femicidio. Ahora, con el avance de las primeras diligencias, la Fiscalía indicó que la principal hipótesis no apunta a una muerte violenta ni a la intervención de otra persona.

El hombre recuperó la libertad

Con este nuevo escenario, el único hombre que había sido aprehendido por el caso recuperó la libertad. Sin embargo, su liberación no significa que la investigación haya concluido: la Fiscalía continuará con las medidas necesarias para establecer con precisión cómo ocurrió la caída y la posterior muerte de la turista.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, debido a las características del caso, no se brindarán mayores detalles mientras continúe la investigación. El fiscal Malla tampoco ofrecerá declaraciones sobre el expediente, salvo que aparezcan nuevas circunstancias que modifiquen el estado actual de la causa.