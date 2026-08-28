Apareció sano y salvo el adolescente que era buscado en Recoleta

Franco Krikor Alderete Tchobanian, el adolescente que era buscado por su familia en el barrio porteño de Recoleta, apareció esta noche, sano y salvo.

Franco Krikor Alderete Tchobanian, el adolescente que era buscado intensamente por su familia en el barrio porteño de Recoleta, apareció esta noche, sano y salvo, en un hotel de la Ciudad, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo se produjo durante las últimas horas de la tarde tras un despliegue operativo llevado a cabo por el equipo de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, el adolescente fue localizado en un hotel de Recoleta, a pocas cuadras de la zona donde había sido visto por última vez.

El adolescente, de 18 años, había desapareció durante la madrugada de este viernes luego de salir a cenar con un amigo y concurrir a ver el eclipse sobre el puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho.

La búsqueda del adolescente Según el testimonio de Carlos, su padre, Franco cenó con un amigo y posteriormente caminaron hacia la zona del puente peatonal sobre la avenida Figueroa Alcorta. Tras la observación del fenómeno astronómico, el joven acompañó a su compañero hasta la parada de colectivo ubicada frente al museo MALBA.

Desde allí debía emprender el regreso a su domicilio, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Paraná, pero nunca arribó a la vivienda.