Apareció sano y salvo el adolescente que era buscado en Recoleta
Franco Krikor Alderete Tchobanian, el adolescente que era buscado por su familia en el barrio porteño de Recoleta, apareció esta noche, sano y salvo.
Franco Krikor Alderete Tchobanian, el adolescente que era buscado intensamente por su familia en el barrio porteño de Recoleta, apareció esta noche, sano y salvo, en un hotel de la Ciudad, según confirmaron las autoridades.
El hallazgo se produjo durante las últimas horas de la tarde tras un despliegue operativo llevado a cabo por el equipo de Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad. De acuerdo con la información oficial, el adolescente fue localizado en un hotel de Recoleta, a pocas cuadras de la zona donde había sido visto por última vez.
El adolescente, de 18 años, había desapareció durante la madrugada de este viernes luego de salir a cenar con un amigo y concurrir a ver el eclipse sobre el puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho.
La búsqueda del adolescente
Según el testimonio de Carlos, su padre, Franco cenó con un amigo y posteriormente caminaron hacia la zona del puente peatonal sobre la avenida Figueroa Alcorta. Tras la observación del fenómeno astronómico, el joven acompañó a su compañero hasta la parada de colectivo ubicada frente al museo MALBA.
Desde allí debía emprender el regreso a su domicilio, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Fe y Paraná, pero nunca arribó a la vivienda.
Además, las alarmas se encendieron a primera hora del viernes cuando una amiga del joven se comunicó con los padres tras advertir una publicación con tono de despedida en las redes sociales de Franco. Al revisar su habitación, sus familiares hallaron además dos cartas debajo de su almohada.