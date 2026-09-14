Los activos argentinos operan con caídas en Wall Street y el riesgo país se sostiene arriba de los 490 puntos
Tanto los bonos como las acciones operan a la baja este lunes en Wall Street. El merval con leve tendencia al alza.
Los activos argentinos que cotizan en Wall Street comienzan la semana con tendencia negativa. Tanto los bonos como las acciones caen. El riesgo país no logra perforar los 490 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares cae en Nueva York hasta 0,8%, como el caso del Bonar 2035. Los bonos bajo legislación local se mueven similar.
El riesgo país sube y se ubica en 492 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 0,2%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en rojo.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con bajas generalizadas. La mayor caída la registra el ADR de Tenaris (-2,7%).
Dólar
En el mercado cambiario, dólar oficial minoristsa se vende a $1.530 en la pizarra del Banco Nación.