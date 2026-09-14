¿Nueva oportunidad para Argentina? Mercosur negocia un acuerdo con una de las mayores economías del mundo
Mercosur comenzó a negociar con India una ampliación de su acuerdo comercial que busca llevar de 450 a 3.000 los productos con beneficios arancelarios.
El Mercosur abrió formalmente este lunes una nueva etapa en su relación comercial con India. El bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay comenzó las negociaciones para ampliar y modernizar el acuerdo vigente con la sexta economía del mundo, con la mira puesta en multiplicar los productos que ingresan con reducciones arancelarias.
El objetivo es ambicioso: pasar de los cerca de 450 productos alcanzados actualmente a unos 3.000. El acuerdo comercial entre ambas partes está vigente desde 2009, pero su alcance es limitado en comparación con otros tratados negociados por el bloque sudamericano durante los últimos años.
La confirmación llegó a través del canciller uruguayo, Mario Lubetkin, quien se encuentra en Nueva Delhi. Uruguay ejerce actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur y pretende acelerar las conversaciones para alcanzar en los próximos meses un entendimiento mucho más amplio.
Mercosur busca profundizar el comercio con India
"Que India y Mercosur sean socios, si no a zona de libre comercio, un escenario muy cercano en muchos aspectos", explicó Lubetkin sobre el horizonte de las negociaciones. Actualmente, el Mercosur concede preferencias arancelarias a productos indios como textiles, medicamentos y algunos electrodomésticos. India, en tanto, ofrece mejores condiciones de ingreso para determinados bienes agroindustriales, petroquímicos y minerales provenientes del bloque.
Para Argentina, la ampliación podría representar una nueva oportunidad para colocar productos en una de las principales economías del planeta, especialmente si durante las negociaciones se incorporan más sectores vinculados con la producción agroindustrial. Sin embargo, todavía no está definida la lista de bienes que se sumará al esquema preferencial.
La intención es que la negociación permita ampliar considerablemente el comercio entre ambas regiones. Pasar de unos 450 a 3.000 productos significaría que miles de posiciones arancelarias podrían acceder a mejores condiciones para ingresar al mercado indio o al sudamericano.
Una agenda comercial que va más allá de India
Las conversaciones con Nueva Delhi forman parte de una estrategia más amplia del Mercosur. Según Lubetkin, durante la presidencia uruguaya también se buscará acelerar las negociaciones con Canadá y Emiratos Árabes Unidos, además de avanzar con la implementación del reciente acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea.
En paralelo, Uruguay intenta profundizar su propia relación bilateral con India. El intercambio comercial entre ambos países llegó a US$238,44 millones durante 2025, mientras que Nueva Delhi inauguró recientemente su primera embajada en Montevideo.
Lubetkin también planteó que Uruguay puede funcionar como plataforma para empresas indias interesadas en expandirse hacia América Latina y mencionó sectores como tecnología, informática, industria farmacéutica y alimentos. Incluso expresó el interés de atraer producciones audiovisuales de Bollywood al país.
El acercamiento con India se inscribe además en una política de mayor vinculación con economías emergentes de Asia y África. Para el Mercosur, sin embargo, el punto central de las conversaciones que comenzaron este lunes será determinar qué productos quedarán incluidos y hasta dónde podrá profundizarse un acuerdo que hoy alcanza solamente una pequeña parte del comercio entre ambos mercados.