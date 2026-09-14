A la espera que el Gobierno presente el Presupuesto 2027, ya incumplió con proyecciones para este año

Mientras el Gobierno ultima detalles de la elaboración del Presupuesto 2027 , cuenta con tiempo hasta mañana 15 de septiembre, algunos números plasmados en la conocida como " ley de leyes " correspondientes a este año no se cumplieron y otras están en dudas de alcanzarse.

En el anteproyecto, que el equipo económico ultima detalles para su presentación, se esboza los lineamientos en materia de ingresos y gastos y de las expectativas macro.

Algunas pautas establecidas para este año están en duda de alcanzar, como la actividad, mientras que otras ya se incumplieron, como la inflación.

En el Presupuesto 2026 aprobado, el oficialismo proyectaba una inflación de 10,1% para todo el año. Con el último dato disponible, correspondiente a agosto que arrojó un 2,1% , el IPC acumula en el año un 21,3%. Es decir, ya incumplió con lo estipulado, más que lo duplicó.

En el último staff report, el Fondo Monetaria Internacional (FMI) estimó una inflación en torno al 25% anual. En tanto, la City se muestra más pesimista y vislumbra un incremento en torno al 29,7%, de acuerdo al relevamiento de expectativas de mercado (REM) que elabora el Banco Central.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el BCRA estimó una inflación mensual de 1,7% para el octavo mes del año, dato que confirmó el Indec. Hacia adelante, la City proyectó una desaceleración gradual de los precios, con el IPC por debajo del 2%. La inflación sería para los siguientes meses de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, mientras que para enero de 2027 se espera un incremento de 1,6%.

Con todo, las proyecciones del mercado vislumbra que el IPC finalizaría el año en torno al 30%. Es decir, triplicaría lo esperado por el Gobierno en el presupuesto, donde estimó una variación de precios del 10,1%.

Dólar

En cuanto al dólar, el oficialismo proyectaba un tipo de cambio mayorista a diciembre alrededor de $1.423.

La divisa norteamericana cotiza actualmente por arriba de $1.500.

Actividad

Para este año, según reza la "ley de leyes", el Gobierno esperaba un crecimiento del PBI del 5%, algo que a esta altura del año luce desafiante de cumplirse.

Sin embargo, la dinámica de la economía cobró menos impulso de lo previsto, traccionado principalmente por el agro, la energéa y la minería. En el último REM, que elabora el BCRA, los economistas de la City estimaban un crecimiento de la actividad por debajo del 3%.

Resultado fiscal

La Ley de Presupuesto 2026 también plantea un superávit primario equivalente al 1,5% del PBI y un superávit financiero, tras el pago de los intereses de la deuda, del 0,2% del producto.

En el último staff report del FMI, las metas fiscales del acuerdo se corrigieron a la baja y estipularon un superávit de 1,4% del PBI.

Aunque los expertos señalan que el Gobierno cumpliría con la meta, se encienden algunas luces de alarma, sobre todo por la dinámica que mostró la recaudación en los últimos meses relacionada al consumo y la actividad, principalmente el IVA.

Exportaciones del comercio exterior

Por el lado de las exportaciones, el equipo se acercaría a cumplir con puesto en el Presupuesto Nacional, que fijó un incremento de las ventas al exterior del 10,6%.

El año pasado, las exportaciones arrojaron US$87.000 millones. Para este año, los economistas colocan un piso de US$94.000 millones y otras estimaciones inclusos sostienen que podrían rozar los US$100.000 millones.