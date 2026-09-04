La Reforma Electoral se mete en la agenda del Senado y ya tiene fecha: la coincidencia clave para el Gobierno

La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para el martes 15 de septiembre a las 15.30, el mismo día previsto para la presentación del Presupuesto 2027.

El 15 de septiembre ya tiene dos citas importantes en la agenda política. Ese martes, mientras el Gobierno prepara la presentación del Presupuesto 2027, el Senado retomará el tratamiento de la Reforma Electoral. La Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a los senadores para las 15.30 en el Salón Arturo U. Illia, con el proyecto de reforma electoral integral como único punto del temario.

La convocatoria fue difundida este viernes mediante un memorándum de la comisión que preside el senador Agustín Pedro Coto. El documento establece que se trata de la continuación del cuarto intermedio de la reunión de senadores y precisa que el expediente a tratar es el PE-102/26, junto con el Mensaje N° 110/26 y el proyecto de ley de Reforma Electoral Integral. La fecha elegida hace coincidir el debate parlamentario con la jornada en la que el Gobierno tiene previsto presentar el Presupuesto 2027 en el Congreso.

La reunión estará bajo la conducción del senador fueguino Agustín Coto, titular de la comisión. El legislador ya había anticipado durante la última sesión ordinaria la intención de retomar el debate, pero la definición terminó de tomar forma esta semana a partir de una decisión de la Mesa Política del Gobierno.

El oficialismo prevé un análisis capítulo por capítulo de la iniciativa. La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos sectores de la Cámara alta y, según la información difundida, ya existen algunos entendimientos con bloques que acompañan al Gobierno.

El oficialismo negocia, pero todavía no tiene asegurada la reforma La discusión tendrá un punto especialmente sensible para La Libertad Avanza: la eliminación de las Elecciones PASO. El oficialismo todavía no consiguió destrabar ese apartado y dentro del propio espacio admiten dificultades para reunir los respaldos necesarios.