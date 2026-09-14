El gasto público primario cayó 32% real en tres años: las transferencias a provincias concentraron el ajuste

El gasto público primario de la Administración Pública (APN) registró en agosto una caída real acumulada de 32,1% desde el mismo mes de 2023, según relevó el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal) en un estudio realizado en base a datos del Ministerio de Economía. El informe señala que la el ajuste que comenzó desde el inicio de la gestión alcanzó una baja de 30,8% en marzo y se mantuvo durante los meses siguientes en torno al 31% - 32%.

Las transferencias a provincias y municipios fueron el componente con mayor caída , con un retroceso real de 86,6% en enero-agosto de 2026 respecto del mismo período de 2023. Este rubro representaba el 5,7% del gasto primario en 2023. Los bienes de uso, que incluyen la obra pública, bajaron 83,6%, mientras que las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacifonal, entre ellas empresas públicas y fondos fiduciarios, disminuyeron 62,1%.

También se redujeron las transferencias al sector privado, que incluyen subsidios económicos destinados, entre otros sectores, a energía y transporte. Este componente cayó 59,3% y representaba el 7,7% del gasto primario en 2023. Los servicios no personales disminuyeron 39,9% y las transferencias a universidades nacionales, 39,7%.

Las jubilaciones y pensiones presentaron la menor reducción entre los principales componentes, con una baja real de 8,2% respecto de 2023. Este rubro tenía una participación del 38,1% en el gasto primario de aquel año. Los gastos en personal retrocedieron 28,9%, mientras que las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares cayeron 30,6%.

La evolución de las partidas no fue uniforme durante los primeros ocho meses. Las jubilaciones y pensiones pasaron de una caída real de 17,7% en enero a 8,2% en agosto, mientras que los gastos en personal ampliaron su reducción de 24,4% a 28,9%. Las transferencias a universidades nacionales pasaron de -11,8% a -39,7% y los servicios no personales, de -32,6% a -39,9%.

Las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional explicaron la mayor proporción de la reducción total del gasto primario, con 23,6%. Le siguieron las otras transferencias al sector privado, con 14,9%; las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, con 14,4%; y las transferencias a provincias y municipios, con 13%. Los gastos en personal explicaron 10,6% de la caída y las jubilaciones y pensiones, 10,1%.

El menor gasto público en relación al PBI

El IARAF también estimó el impacto del ajuste sobre el tamaño del gasto en relación con la economía. Si durante septiembre-diciembre se mantiene la reducción real registrada hasta agosto, el gasto primario de la APN finalizaría 2026 en un nivel equivalente a 12,4% del PBI, 5,4 puntos porcentuales menos que en 2023. En 2024 la reducción había sido de 4 puntos y en 2025, de 4,6 puntos del PBI.

El informe proyecta que, bajo ese supuesto, la reducción acumulada del gasto primario de la APN alcanzaría unos 14 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2026. El IARAF aclara que su análisis se concentra en el gasto devengado de la Administración Pública Nacional, que representa aproximadamente el 85% del gasto del Sector Público Nacional, por lo que la evolución del gasto consolidado también depende de las provincias, empresas públicas y fondos fiduciarios.