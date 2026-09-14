El precio del petróleo se dispara y se acerca a los US$110 tras ataque a un oleoducto saudí

El precio del petróleo Brent rozó los US$110 tras un ataque con drones en Arabia Saudita que afectó un oleoducto crucial para la exportación.

El precio del petróleo vuelve a subir tras ataques a un oleoducto de Arabia Saudita, que funcionaba como alternativa en medio de las tensiones y bloqueos en el estrecho de Ormuz, lugar por donde circula una quinta parte de los combustibles del mundo.

Las tensiones en Medio Oriente no cesa. El valor del crudo Brent rozó los US$110, aunque luego bajó y al momento de esta nota oscilaba entre los US$107 y los US$108 el barril. El WTI opera en US$102.

Con Estados Unidos e Irán en conflicto bélico en una lucha por el control del estrecho de Ormuz, el oleoducto Este-Oeste se había convertido en una ruta clave para mantener los flujos de los buques exportadores energéticos.

Según informó The Financial Times (FT), los precios del petróleo se dispararon tras una oleada de ataques con drones procedentes de Irak, donde operan milicias chiíes respaldadas por Irán y la Guardia Revolucionaria iraní, contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudí la semana pasada, que obligaron a Riad a cerrar un oleoducto de exportación vital, lave para exportar crudo saudí sin pasar por Ormuz, permanecería cerrado varias semanas tras un ataque, aumentando la presión sobre un mercado ya tensionado.

A su vez, la Armada estadounidense mantiene un bloqueo de los puertos de la República Islámica para frenar sus exportaciones de energía, según consignó Bloomberg.