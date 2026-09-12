El oleoducto que Arabia Saudita cerró tras un ataque con drones desde Iraq (y por qué importa para el precio del petróleo)

Arabia Saudita cerró un importante oleoducto tras ser atacado por drones lanzados desde Iraq, en un contexto de escalada del conflicto en Oriente Medio.

Iraq destituyó a un comandante militar y anunció una investigación tras admitir que el ataque con drones contra el oleoducto Este-Oeste de su país vecino se originó en una de sus provincias fronterizas con Irán.

Arabia Saudita ya había acusado a milicias iraquíes respaldadas por Irán de atacar sus instalaciones petroleras.

El oleoducto, de 1.200 km de longitud, ha ayudado a Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo crudo del mundo, a evitar el estrecho de Ormuz.

El incidente se produce en medio de importantes avances de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen.

La situación ejerce una mayor presión sobre las rutas mundiales de transporte de petróleo, mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán se prolonga ya por séptimo mes.

Cierre por precaución

El viernes, las fuerzas gubernamentales de Yemen, respaldadas por Arabia Saudita, anunciaron que habían atacado a combatientes hutíes en la estratégica ciudad costera de Mokha, un día después de que los hutíes tomaran el control de toda la costa del Mar Rojo.

Riad anunció ese mismo día el cierre del oleoducto como medida de precaución, tras la aparición de imágenes satelitales que mostraban terreno quemado y humo cerca del lugar.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el ataque provocó algunos heridos y daños materiales, cuya magnitud aún está siendo evaluada.

Según la agencia de noticias Reuters, que citó a empresas de seguimiento de buques y analistas, el oleoducto ha estado transportando entre el 4% y el 5% del suministro mundial de petróleo.

Arabia Saudita ha optado por no tomar represalias por el momento, según declaró su Ministerio de Asuntos Exteriores, tras una llamada del primer ministro iraquí.

Añadió que el reino "apoyaría los esfuerzos del gobierno iraquí" para "prevenir los ataques" lanzados desde el país contra los Estados vecinos.

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"El Reino de Arabia Saudita se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y seguridad, proteger sus instalaciones y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes", añade el comunicado.

La oficina del primer ministro iraquí, en un comunicado propio, afirmó que el comandante de operaciones en la gobernación de Maysan, una provincia fronteriza con Irán, había sido destituido de su cargo tras confirmarse que el ataque con drones se había lanzado desde esa región.

Arabia Saudita ya ha llevado a cabo ataques junto con Estados Unidos contra milicias respaldadas por Irán en Iraq, tras acusar a estos grupos de lanzar drones desde territorio iraquí contra instalaciones petroleras.

El Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por representantes de Arabia Saudita los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Omán, Qatar y Kuwait, también emitió un comunicado condenando el ataque.

"Este ataque representa una peligrosa escalada y una amenaza inaceptable para la seguridad del Reino de Arabia Saudita, su integridad territorial y sus instalaciones vitales, así como una flagrante violación de los principios del derecho internacional", declaró el secretario general Jasem Mohamed Albudaiwi.

Avance relámpago

Esta semana, un avance relámpago en Yemen también ha permitido a los milicianos hutíes tomar el control de gran parte de la costa del país, según fuentes.

El grupo afirmó tener el control del estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta de entrada al mar Rojo y al canal de Suez, aunque aseguró que la navegación marítima es "segura para todas las compañías, excepto para los buques saudíes".

Las Fuerzas Armadas yemeníes respondieron al ataque. El viernes, el portavoz Majid al-Nuzaili declaró que habían atacado posiciones hutíes en la ciudad de Mokha y sus alrededores, y añadió que habían destruido vehículos y armas, además de abatir a varios combatientes hutíes.

La estratégica ciudad costera del Mar Rojo se encuentra a unos 80 km al norte del estrecho de Bab al-Mandeb. Los hutíes tomaron el control de Mokha el jueves. Su ataque provocó que muchos huyeran a Adén, donde tienen su sede el Consejo Presidencial de Liderazgo y el gobierno de Yemen, reconocidos internacionalmente.

Fuentes locales también informaron que las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo ataques aéreos contra las fuerzas hutíes en la gobernación de Taiz, que se encuentra en la costa del Mar Rojo, y en la gobernación de Ibb, que limita con Taiz.

Estos acontecimientos han ejercido presión sobre ambos lados de la península arábiga, elevando los precios del petróleo crudo por encima de los US$100 por barril por primera vez desde julio.

Los temores por la inflación han aumentado con el alza de los precios de la energía, lo que incrementa aún más los costes de endeudamiento del gobierno.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC