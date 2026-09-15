Anses: estos son los pagos para este martes
Hoy Anses sigue con los pagos de septiembre. Jubilados, titulares de AUH y otras asignaciones cobran según la terminación del DNI.
Una nueva jornada del calendario de pagos de Anses se pone en marcha este martes 15 de septiembre. Después de los depósitos realizados el lunes, el organismo avanza con jubilaciones, pensiones y asignaciones y habilita el cobro para nuevas terminaciones de DNI.
Entre los principales beneficiarios del día aparecen los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo. En este caso, Anses paga a quienes tienen documentos terminados en 5.
La misma terminación corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Ambos cronogramas avanzan de manera paralela durante septiembre y finalizarán el lunes 21 con los DNI terminados en 9.
Anses: todos los grupos que cobran este martes 15
El calendario de pagos para este martes incluye las siguientes prestaciones:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 5.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminado en 5.
- Asignación Familiar por Hijo: DNI terminado en 5.
- Asignación por Embarazo: DNI terminado en 3.
- Asignación por Prenatal: DNI terminados en 6 y 7.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: continúa abierto el período de cobro para todas las terminaciones de DNI.
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: continúa habilitado el cobro correspondiente a la primera quincena para todas las terminaciones.
Las Pensiones No Contributivas, en cambio, ya completaron el lunes 14 su distribución por terminación de documento. Los últimos beneficiarios en ingresar al cronograma fueron aquellos con DNI finalizados en 8 y 9.