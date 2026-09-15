Anses: estos son los pagos para este martes

Hoy Anses sigue con los pagos de septiembre. Jubilados, titulares de AUH y otras asignaciones cobran según la terminación del DNI.

Anses continúa este martes 15 de septiembre con los pagos para jubilados, AUH y distintas asignaciones.

Una nueva jornada del calendario de pagos de Anses se pone en marcha este martes 15 de septiembre. Después de los depósitos realizados el lunes, el organismo avanza con jubilaciones, pensiones y asignaciones y habilita el cobro para nuevas terminaciones de DNI.

Entre los principales beneficiarios del día aparecen los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el monto mínimo. En este caso, Anses paga a quienes tienen documentos terminados en 5.

La misma terminación corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo. Ambos cronogramas avanzan de manera paralela durante septiembre y finalizarán el lunes 21 con los DNI terminados en 9.

Anses: todos los grupos que cobran este martes 15 El calendario de pagos para este martes incluye las siguientes prestaciones: