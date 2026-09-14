Anses paga hasta $648.000 a mujeres en septiembre: quiénes pueden cobrar este beneficio

La Anses paga una pensión destinada a mujeres que tienen o tuvieron siete hijos o más y atraviesan una situación de vulnerabilidad económica. En septiembre, el beneficio puede alcanzar un total de $648.058,20 mensuales, siempre que la titular cumpla con las condiciones establecidas.

El beneficio principal es la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos, una prestación mensual y vitalicia cuyo importe equivale al haber previsional mínimo, que puede aumentar al sumarse la Prestación Alimentar. Para acceder, no alcanza únicamente con no tener trabajo: Anses analiza la situación económica, familiar y previsional de cada solicitante.

Pese a esas restricciones, pueden pedir la pensión mujeres de cualquier edad y estado civil que tengan o hayan tenido siete hijos o más, incluidos los adoptados. Además, la condición se mantiene aunque los hijos ya sean mayores de edad.

La Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos de Anses no establece restricciones por edad ni estado civil.

Como ocurre con otras prestaciones de Anses, la solicitante tiene que demostrar que no cuenta con ingresos, bienes o recursos suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. También existen incompatibilidades con otros beneficios previsionales y determinadas asignaciones.

El monto informado para este mes surge de la combinación de la pensión y la Prestación Alimentar. Los valores son:

Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos: $498.633,20.

Prestación Alimentar: $149.425 para familias con tres o más hijos.

Total: $648.058,20 mensuales.

La pensión toma como referencia el haber previsional mínimo, por lo que su valor se modifica con las actualizaciones de movilidad.

En el caso de la Prestación Alimentar, las titulares de esta pensión acceden de manera automática, por lo que no hace falta realizar una inscripción a parte para recibirla y alcanzar los $648.058,20.

Requisitos para acceder a la pensión

Para poder cobrar la pensión hace falta cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentina o naturalizada y acreditar al menos un año de residencia en el país.

Si es extranjera, demostrar una residencia mínima de 15 años en Argentina.

Tener o haber tenido siete hijos o más, incluidos los adoptados.

No cobrar una jubilación, retiro u otra pensión contributiva o no contributiva.

No percibir Asignación Familiar, Asignación Universal por Hijo ni Asignación por Embarazo.

No contar con bienes, ingresos o recursos suficientes para la subsistencia personal y familiar.

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos

Para empezar el trámite se debe presentar:

DNI original y copia.

Formulario PS 6.18, correspondiente a la Solicitud de Prestaciones Previsionales.

Documentación familiar adicional cuando los vínculos no figuren correctamente en el sistema.

En el formulario PS 6.18 hay que seleccionar la opción “OTRAS” y especificar que se solicita la Pensión Madre de Siete Hijos. La documentación se presenta de manera presencial en una oficina de Anses. El trámite es gratuito y, según la información oficial, no requiere turno previo.

Qué revisar antes de hacer el trámite

Además de los requisitos económicos y previsionales, conviene controlar que la cantidad de hijos, el domicilio y los vínculos familiares estén correctamente cargados. También es necesario verificar que no exista otro beneficio incompatible.

Si la Prestación Alimentar no aparece en la liquidación pese a cumplir las condiciones, la titular puede consultar el detalle de sus cobros y revisar si existe alguna observación relacionada con sus datos personales o familiares.