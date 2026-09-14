Nuevo aumento de Anses: así queda la jubilación mínima de octubre

Anses actualiza los haberes de octubre según la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo aumento para todos los jubilados y pensionados en los haberes correspondientes al mes de octubre. Esta actualización se realiza de manera automática bajo la fórmula de movilidad, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado dos meses atrás para ajustar los ingresos del sistema previsional.

De acuerdo con el último reporte oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación del mes de agosto fue del 1,7%, cifra que define el porcentaje exacto de incremento para las prestaciones de octubre. Este esquema de indexación mensual tiene como objetivo que el poder adquisitivo de los adultos mayores acompañe el ritmo inflacionario sin sufrir los desfasajes de las fórmulas anteriores.

Cómo queda la jubilación mínima en octubre Al aplicar este aumento, la jubilación mínima garantizada por el organismo pasará a ser de $435.748,51. Por su parte, el tope máximo que puede percibir un beneficiario del sistema general ascenderá a $2.932.174, cifras que se liquidarán directamente en las cuentas bancarias de cada titular.

Un factor clave para definir el ingreso real de bolsillo será la confirmación del bono extraordinario destinado a los sectores de menores recursos. De mantenerse el refuerzo económico de $70.000, ningún jubilado que cobre la mínima percibirá menos de $505.748,51 en octubre, protegiendo así el piso de ingresos del sector más vulnerable.