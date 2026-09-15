Jubilaciones en Anses: cómo completar los años de aportes que faltan con un trámite

Llegar a la edad jubilatoria sin contar con los 30 años de aportes requeridos puede convertirse en un problema para muchos trabajadores. Sin embargo, existe una alternativa para quienes todavía están en actividad y anticipan que no lograrán completar los años de servicios necesarios que pide Anses .

Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, que permite regularizar determinados períodos sin aportes y sumar meses al historial previsional. Según la información oficial, el mecanismo contempla períodos adeudados hasta marzo de 2012 inclusive.

El beneficio está dirigido a trabajadores que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria pero que, al revisar su historia laboral, detectan que no llegarán a reunir los 30 años de aportes exigidos.

Una de las particularidades del régimen es que no exige una evaluación socioeconómica para ingresar al plan.

La posibilidad permite anticiparse a la edad jubilatoria y comenzar a regularizar los períodos faltantes, en lugar de esperar hasta cumplir la edad requerida para iniciar la jubilación.

Cómo hacer el trámite paso a paso

El procedimiento puede iniciarse de manera online a través de Mi Anses. Antes de comenzar, es fundamental revisar la Historia Laboral para identificar con precisión qué períodos cuentan con aportes y cuáles aparecen como faltantes.

El trámite consiste en:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Consultar la Historia Laboral y verificar los períodos registrados.

Si existen períodos efectivamente trabajados que no figuran en el sistema, solicitar previamente un Reconocimiento de Servicios, en lugar de pagar esos períodos mediante el plan.

Ingresar en Solicitud de Prestaciones y seleccionar Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores.

Elegir los períodos que se desean regularizar.

El sistema generará un Volante Electrónico de Pago (VEP).

Abonar el VEP y esperar el procesamiento del pago.

Una vez acreditado, el período regularizado queda registrado en el historial previsional. Cada Unidad de Cancelación de Aportes (UCAP) equivale a un mes de aporte.

Qué pasa si trabajaste pero esos aportes no aparecen

Este punto es especialmente importante. Si una persona efectivamente trabajó durante un período pero ese empleo no figura en su Historia Laboral, no necesariamente debe comprar ese período mediante el plan.

ANSES indica que, en esos casos, puede corresponder iniciar un trámite de Reconocimiento de Servicios para acreditar los años trabajados.

De esta manera, se evita pagar por meses que podrían ser reconocidos como aportes laborales ya realizados.

La jubilación ordinaria requiere reunir la edad correspondiente y 30 años de servicios con aportes. Anses recomienda revisar la Historia Laboral antes de iniciar el trámite para detectar posibles períodos faltantes.