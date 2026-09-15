Carlos Presti comprometió fondos a Fadea para recuperar el avión que llevaría a Milei a la Antártida

La visita del ministro de Defensa, Carlos Presti , a la Fábrica Argentina de Aviones ( Fadea ) dejó una definición concreta sobre el futuro inmediato de uno de los aviones que forman parte de la flota de la Fuerza Aérea Argentina. El funcionario comprometió recursos para avanzar con la recuperación del Hércules TC-70, que permanece en la planta de Córdoba .

La inversión prevista alcanza los 12 millones de dólares y estará destinada a realizar la denominada PDM (Programmed Depot Maintenance), un proceso de mantenimiento profundo que comprende controles estructurales, revisión de sistemas y componentes y trabajos sobre los motores de la aeronave.

El objetivo es que el Hércules vuelva a estar en condiciones de volar antes del 2 de abril de 2027, fecha en la que se proyecta una operación hacia la Antártida Argentina, con destino a la Base Petrel. La misión tendría además un componente institucional y político particular: entre los pasajeros estarían el presidente Javier Milei y el propio ministro Presti.

La fecha elegida tiene un significado especial dentro del calendario nacional. El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que el viaje combinaría una operación logística con una señal vinculada a la soberanía argentina en el Atlántico Sur y la presencia del país en la Antártida.

Según informó La Voz del Interior, el compromiso asumido por Presti contempla que aproximadamente la mitad de los fondos, unos 6 millones de dólares, sea girada durante octubre. Ese desembolso permitiría poner en marcha una de las etapas centrales del trabajo, particularmente la puesta a punto de los cuatro motores del C-130.

La intervención sobre el TC-70 no constituye una reparación menor. La PDM supone una revisión exhaustiva de la aeronave y alcanza distintos sistemas y estructuras con el propósito de garantizar que pueda recuperar condiciones operativas. La información fue consignada por el medio cordobés a partir de fuentes vinculadas con la fábrica.

El anuncio cobra especial relevancia por el momento que atraviesa Fadea. La empresa estatal cordobesa viene atravesando meses complejos, con dificultades financieras, suspensiones de trabajadores, inconvenientes para afrontar compromisos salariales y una disminución de su nivel de actividad.

En ese escenario, un contrato de esta magnitud puede representar algo más que la recuperación de un avión. Para la fábrica significa generar trabajo concreto, activar áreas técnicas y utilizar capacidades que durante años estuvieron vinculadas al mantenimiento y modernización de aeronaves militares.

La recorrida de Presti también fue interpretada dentro de la empresa como una señal de respaldo. El ministro mantuvo reuniones con las autoridades y recorrió distintos sectores de la planta para interiorizarse sobre los programas en marcha, las instalaciones y las capacidades disponibles.

Tensión puesta en octubre

Durante su paso por Córdoba, el funcionario había planteado la intención de “sacar adelante” Fadea y revertir la situación que atraviesa la compañía. De acuerdo con lo publicado por La Voz del Interior, en conversaciones mantenidas durante la visita también habría transmitido la decisión de sostener la empresa y evitar un eventual cierre.

Ahora, la atención estará puesta en octubre. La llegada de los primeros US$ 6 millones será el primer indicador concreto sobre el cumplimiento del compromiso financiero y permitirá determinar cuándo comenzarán efectivamente los trabajos de mayor envergadura sobre el TC-70.

El componente antártico del proyecto también explica parte de la importancia asignada a la recuperación del Hércules. Los C-130 son utilizados desde hace décadas por Argentina para tareas logísticas en la Antártida debido a su capacidad de carga y autonomía, además de su posibilidad de operar en condiciones particularmente exigentes.

Una visita con otro escenario en el horizonte

La presencia de Presti en Fadea tuvo además otro capítulo, esta vez alejado de la actividad aeronáutica. El ministro recorrió el sector del predio donde está previsto instalar un altar para una eventual misa del papa León XIV.

Según la información difundida, la celebración religiosa está prevista para el martes 10 de noviembre y las autoridades provinciales estiman que podría convocar a más de un millón de personas, aunque el esquema definitivo todavía está sujeto a confirmaciones.

Así, la visita ministerial dejó dos imágenes diferentes sobre el futuro de Fadea: por un lado, una planta que busca recuperar actividad a partir de un contrato millonario para poner nuevamente en vuelo un Hércules; por otro, un predio que se prepara para recibir uno de los acontecimientos religiosos de mayor convocatoria previstos para Córdoba.

En el medio queda la prueba más importante: que los fondos comprometidos efectivamente lleguen y que el TC-70 pueda cumplir con el objetivo trazado para abril de 2027.