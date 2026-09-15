Maratón de Buenos Aires 2026: horario, recorrido, largada y todo lo que hay que saber de los 42K

Buenos Aires volverá a convertirse este domingo en uno de los grandes escenarios del running internacional con una nueva edición de la Maratón de Buenos Aires 2026 , que tendrá una cifra récord de casi 17 mil corredores en sus 42,195 kilómetros. La competencia se realizará este domingo 20 de septiembre y tendrá su largada y llegada en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo.

El circuito porteño se caracteriza por su trazado mayormente plano y rápido y atraviesa algunos de los sitios más reconocidos de la Ciudad. La carrera, que se disputa desde 1984, atrae además a atletas profesionales y aficionados de distintos países.

La largada general está prevista para las 7, desde Figueroa Alcorta y Dorrego, pero se realizará de manera escalonada para evitar aglomeraciones entre los miles de participantes.

La maratón 42k se corre el domingo desde las 7 horas, con largada en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Foto: Carreras y maratones Ñandu

Los corrales abrirán a las 5.30 y se podrá ingresar hasta las 6.45. La primera salida será a las 6.57 para atletas con discapacidad y desde las 7 comenzarán las distintas olas, organizadas de acuerdo con el tiempo estimado de cada corredor. La última tanda, correspondiente a quienes proyectan completar la prueba en más de cinco horas, partirá a las 7.11.

La división por ritmos incluye corredores de elite y grupos que van desde quienes buscan bajar las tres horas hasta aquellos que superan las cinco. La organización recomienda respetar el corral asignado para mantener una salida ordenada.

El circuito también contará con puestos de hidratación distribuidos prácticamente cada 2,5 kilómetros. Habrá agua desde el kilómetro 5, bebidas isotónicas en distintos sectores y bananas en los kilómetros 20 y 30, además de hidratación y alimentos en la llegada.

Por dónde pasa el recorrido de los 42K de Buenos Aires

El recorrido comenzará y terminará en Palermo y atravesará buena parte de los sectores más emblemáticos de la Ciudad.

El trazado pasará por zonas como Palermo, Recoleta, Retiro, el centro porteño, La Boca y Puerto Madero. Entre los lugares destacados que tendrán los corredores a lo largo de los 42 kilómetros aparecen el Hipódromo de Palermo, el Cementerio de la Recoleta, la avenida Corrientes, el Teatro Colón, el Obelisco, el Cabildo, Plaza de Mayo, la Casa Rosada, la Facultad de Derecho, la Floralis Genérica y el Planetario.

El recorrido de la Maratón de Buenos Aires 2026. Maratón Buenos Aires 42k

El circuito también se aproxima al estadio de River Plate durante el primer tramo y luego avanza hacia el centro y el sur porteño antes de atravesar Puerto Madero y regresar hacia los bosques de Palermo.

La combinación de pocas pendientes y largas avenidas convierte a la prueba en uno de los circuitos más rápidos de la región. La organización la presenta como la maratón más rápida de Latinoamérica.

Cuándo y dónde retirar el kit para la Maratón de Buenos Aires

Antes de la carrera se realizará la Expo Running en Parque Sarmiento, donde los participantes deberán retirar sus equipos. El retiro de los kits para la Maratón de Buenos Aires será el viernes 18 de septiembre, de 11 a 20, y el sábado 19, de 9 a 16. El ingreso al predio será por avenida Triunvirato.

Para retirar personalmente el kit será necesario presentar documento (DNI, pasaporte u otro utilizado durante la inscripción), código QR y número de dorsal. Para acceder al dorsal y descargar el QR, la documentación presentada previamente deberá encontrarse aprobada. También podrá retirarlo un tercero. En ese caso deberá presentar el documento del corredor y el suyo, además del código QR y el número de dorsal del participante.

Con una convocatoria récord y miles de corredores extranjeros y argentinos, los 42K de Buenos Aires volverán a recorrer este domingo algunos de los puntos más reconocidos de la Capital. La cita principal será a las 7 en Figueroa Alcorta y Dorrego, aunque para los participantes la jornada empezará bastante antes, con la apertura de los corrales desde las 5.30.