WhatsApp prueba una nueva función para ver Estados más rápido: cómo funciona el acelerador

WhatsApp prepara una nueva función pensada para quienes consumen contenido a gran velocidad. La aplicación de Meta comenzó a probar un “acelerador” para los Estados, que permitirá reproducir los videos a una velocidad de 2x. Los detalles que podrán conocer los usuarios pronto.

La herramienta fue detectada en una versión beta de WhatsApp para iOS y todavía no está disponible de manera general. Según trascendió, la compañía analiza su funcionamiento antes de definir cuándo llegará a todos los usuarios.

La nueva herramienta tendrá un funcionamiento sencillo y no requerirá ingresar a ningún menú de configuración.

Cuando el usuario esté mirando un Estado que incluya un video, deberá mantener presionado el sector derecho de la pantalla. Mientras mantenga el dedo sobre esa zona, la reproducción pasará automáticamente a 2x, es decir, al doble de la velocidad normal.

Al retirar el dedo, el video volverá a reproducirse a su velocidad habitual, de 1x .

La función también permitirá alternar entre ambas velocidades las veces que el usuario quiera dentro de un mismo Estado. La modalidad es similar a la aceleración que WhatsApp ya ofrece para los mensajes de voz y a herramientas disponibles en otras plataformas de videos.

¿Por qué WhatsApp incorpora esta función?

La herramienta apunta a facilitar el consumo rápido de contenidos dentro de los Estados, una sección de la aplicación que permite compartir fotos, videos y otros contenidos de manera temporal.

El cambio llega además después de otra modificación reciente: WhatsApp amplió de 15 a 30 segundos la duración máxima de los Estados que incluyen música. Con videos más extensos, la posibilidad de acelerar la reproducción podría resultar especialmente útil para quienes buscan revisar rápidamente las publicaciones de sus contactos.

El acelerador fue detectado en la versión beta de WhatsApp para iOS 26.36.10.70 y actualmente está disponible para algunos evaluadores que participan del programa de pruebas.

Esto significa que la mayoría de los usuarios todavía no encontrará la opción en su aplicación habitual.

Como ocurre con otras funciones que aparecen primero en las versiones beta, WhatsApp puede realizar modificaciones durante el período de prueba antes de habilitarla para el público general.

Por el momento, Meta no confirmó una fecha oficial de lanzamiento. La compañía deberá evaluar el funcionamiento de la herramienta y los comentarios de los usuarios que participan de las pruebas antes de decidir si la incorpora definitivamente a la versión estable de WhatsApp.