Burgermania 2026: el festival de hamburguesas llega a CABA con descuentos y recetas exclusivas

El festival de la hamburguesa volverá a tener su gran celebración con una nueva edición de Burgermania. El evento gastronómico se desarrollará del 15 al 17 de septiembre de 2026 en distintos locales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con propuestas especiales y combos a precios promocionales.

Bajo el nombre “Signature Edition”, esta novena edición reunirá a reconocidas hamburgueserías que ofrecerán durante tres noches una creación exclusiva o su producto más representativo. La dinámica no se concentra en un solo predio, sino que propone un recorrido por distintos puntos gastronómicos, donde cada local será sede de la experiencia.

Ofertas y precios más bajos en las hamburguesas Uno de los principales atractivos es el precio: los combos costarán $13.500 en CABA e incluirán hamburguesa, papas fritas y bebida. En la provincia de Buenos Aires, el valor será levemente menor. Para acceder a esta promoción, será necesario comprar previamente el ticket de manera online, lo que habilita un código QR que deberá presentarse en el lugar, fecha y horario elegidos.

El evento se realizará en la franja horaria de 20 a 23 y cada combo estará asociado a un local específico, por lo que no podrá utilizarse en otra sede o día. De todas formas, quienes no adquieran la entrada anticipada podrán asistir a los locales, aunque sin acceder al precio promocional.

La curaduría está a cargo de Leandro Volpe, referente del mundo burger en Argentina, quien selecciona a los participantes bajo la consigna de mantener identidad propia y calidad en cada propuesta. En esta edición habrá decenas de hamburgueserías, entre ellas TMT Burgers, The Flour Store, Taffer, Mi Barrio, Saint Burger y Lagerhaus, entre muchas otras.