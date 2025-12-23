El flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, presentará una nueva propuesta para sanear a IOSFA

La mejora de la obra social de las fuerzas armadas es uno de los mayores reclamos de la familia militar desde hace décadas.

Carlos Presti, el militar que asumió la dirección del Ministerio de Defensa, algo inédito desde el regreso de la democracia.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, llevará una nueva propuesta a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en cuanto a qué hacer a futuro con la polémica IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad). La noticia llega después de que, en poco más de una semana, tres soldados fueron encontrados muertos después de haberse quitado la vida, según los primeros indicios de las investigaciones judiciales. El caso más resonante fue el sucedido en la Quinta de Olivos.

Una nueva obra social El plan de Presti incluiría directamente el reemplazo de IOSFA por una nueva obra social. Esta decisión vendría a raíz de la fuerte auditoría sobre los servicios existentes impulsada por el nuevo ministro a pocos días de llegar a la cartera. Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es un reclamos contante de los militares y sus familias, algo que Presti conoce bien. Es por ello que el ministro también propone que sea un militar ahora el que se haga cargo de la nueva entidad, siguiendo su ejemplo en el Ministerio.