Julieta Prandi reveló a qué integrante de la familia Ortega quiere más

La vida amorosa de Julieta Prandi parece estar en su mejor momento. En medio de un litigio interminable, incómodo y doloroso con su ex pareja, Claudio Contardi, encontró paz y amor junto a Emanuel Ortega.

Cabe recordar que Prandi está en juicio contra su ex marido, tras una relación que terminó en el 2019, con denuncias por incumplimiento en las obligaciones alimentarias y tambien por casos de violencia familiar, sumado a cargos por abuso sexual.

Hoy lejos de ese panorama oscuro, encontró su lugar junto al hijo de Palito Ortega, en una familia ensamblada de la que forman parte ella y sus hijos, junto a los propios de Emanuel. Un ambiente por demás ameno para la actriz y sus chicos, Mateo y Rocco.

En ese contexto se produjo la entrevista con el enviado por el programa de Socios del Espectáculo, que indagó sobre su relación con el clan Ortega e incluso consultó sobre a quién consideraba su favorito, a lo que Julieta respondió: “Yo no sé a quién quiero más si a Ramón o a Evangelina. No sé cual de los dos es más hermoso”.

También hubo lugar para hablar de cómo se llevan sus hijos y los de Emanuel. "Funcionamos como cualquier familia que se agrupa. Las cosas no son como antes que costaba más. Hay gente que vamos incorporando a nuestras vidas”, soltó.

Julieta Prandi, sin dudas, está atravesando un buen momento en todos los aspectos: “Estoy muy bien con mis hijos, mi pareja y mi trabajo. Estoy más equilibrada y este año tengo más tiempo para mi”.

“Vivimos juntos y estamos felices. Estamos conviviendo ya hace un año y medio… No estoy esperando ninguna propuesta de casamiento. Estamos muy bien”, agregó la actriz con un semblante que irradia tranquilidad.

Por último, Julieta expresó que está muy bien y que no piensa en nada más que en el presente. "No tengo apuro de nada. No necesito un papel que selle nuestro amor. No está en los planes tener hijos. Los dos somos padres y nos llevamos fantástico”, concluyó.