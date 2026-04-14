Agostina Páez que fue acusada de racismo en Brasil decidió hablar tras los fuertes posteos del periodista y causó polémica con sus declaraciones.

Agostina Páez y Eduardo Feinmann son protagonistas de la pelea del momento en redes sociales. Es que el periodista fue muy crítico por la actitud de la abogada y en diferentes oportunidades no dudó en arremeter contra ella tras ser acusada de racista en Brasil.

La primera vez que ambos estuvieron frente a frente fue en el programa de A24, donde ella le cuestionó las críticas y Eduardo Feinmann no se quedó callado: "Si vos, Agostina, pediste perdón, es que fuiste racista; si no, no hubieses pedido perdón". En otra parte dejó en claro que "no podés en Brasil decirle mono a alguien ni hacer el gesto del monito".

Días atrás se volvió viral un video de ella promocionando una hamburguesa y allí el periodista decidió destrozarla nuevamente en la red social X (antes Twitter): "La racista influencer". Luego de esto, Agostina Páez decidió realizar un durísimo descargo y habló sin filtro.

Agostina Páez destrozó a Eduardo Feinmann y lo hizo con un picante video Agostina Páez se hartó de Eduardo Feinmann tras las duras críticas y lo fulminó "Eduardo Feinmann está obsesionado conmigo", comenzó diciendo. También compartió un video donde el comunicador expresó que "la sociedad no quiere ser villera ni tener papás pu...".

"Yo he pedido perdón un millón de veces y, si tengo que pedir perdón un millón de veces, lo voy a hacer; en cambio, él no asume", sentenció Agostina. También subrayó que "fuera de querer justificarme, él no ha tenido una provocación previa... Él opina así porque sí, sin una provocación previa, sin que lo hayan acosado antes".