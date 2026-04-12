Eduardo Feinmann destrozó a Agostina Páez tras un video viral que compartió en redes

El conductor no dudó en criticar a la abogada que estuvo detenida en Brasil luego de ser acusada de racismo.

Agostina Páez finalmente volvió a la Argentina luego de estar detenida en Brasil por racismo. En medio de todo esto, decidió realizar entrevistas en el canal de streaming Olga y también estuvo presente en el programa de Georgina Barbarossa que se emite por Telefe.

Eduardo Feinmann fue uno de los principales conductores que la criticó a Agostina Páez y, tras su aparición en los medios, el periodista fue tajante: "Falta que la llamen para el Bailando o de la casa de Gran Hermano, falta eso nada más" y destacó que "nos ha hecho quedar horrible en el mundo entero".

La abogada se volvió viral en las últimas horas tras compartir diferentes videos en sus redes y en uno aparecía promocionando una hamburguesa de un local de comidas: "Ustedes no saben las ganas de volver que tenía para comerme una hamburguesita", se la escucha decir frente a cámara.

Eduardo Feinmann arremetió contra Agostina Páez Captura de pantalla 2026-04-12 142927 El periodista fue contundente con su opinión tras los clips virales. Foto: X / @edufeiok. El periodista decidió opinar y lo hizo sin filtro alguno: "La racista influencer", escribió tras compartir el video en la red social X (antes Twitter). Pero esta no fue la única crítica que realizó Eduardo Feinmann.