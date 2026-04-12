El "vlog" que compartió Agostina Páez relatando su experiencia en prisión domiciliaria

Agostina Páez compartió en TikTok un video relatando cómo vivía la prisión domiciliaria cuando aún estaba detenida en Brasil acusada de racismo.

La joven abogada argentina, Agostina Páez que debió atravesar una dura acusación de racismo en Brasil, pasó por un complejo proceso judicial antes de poder regresar al país hace algunas semanas. Durante ese tiempo, compartió en su cuenta de TikTok un video grabado mientras cumplía prisión domiciliaria en el alojamiento donde se encontraba.

En el vlog, titulado “Día 44 presa en Brasil”, Agostina comienza relatando su situación y muestra la tobillera electrónica que llevaba en ese momento. “Parece un teléfono de tan grande”, comentó.

El video que compartió Agostina Páez en prisión domiciliaria “La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal. He estado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó la joven.

Agostina Páez Tiktok Vlog Tiktok (@_agostinapaez) Luego, Agostina continuó relatando lo difícil que fue atravesar el proceso judicial en soledad: “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, subrayó.

En el vlog también mostró cómo se preparaba para ir a comer al restaurante del alojamiento, intentando evitar que se viera la tobillera electrónica: “Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera, obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”. Además, agregó: “Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias de reacciones”.