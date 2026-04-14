Coti Sorokin despidió a Felipe Staiti con un posteo desgarrador: "Todavía no lo estoy creyendo"

El artista le dedicó un mensaje conmovedor al guitarrista y miembro fundador de Los Enanitos Verdes.

El mundo de la música llora a Felipe Staiti, miembro fundador y vocalista de Los Enanitos Verdes. El artista falleció el lunes 13 de abril luego de estar internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano.

Desde la cuenta oficial de la banda compartieron un sentido posteo tras la noticia: "Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro querido Felipe Staiti. Su música, su entrega y su historia quedan para siempre con nosotros y con todos los que lo acompañaron a lo largo de estos años". Felipe no tendrá velatorio y su familia realizará una ceremonia íntima.

Coti Sorokin fue uno de los compositores que se expresaron y lo hizo con un desgarrador posteo: "Negro querido. Hermano del alma. Te voy a extrañar. ¿Cómo así? Me enteré de que te fuiste. Todavía no lo estoy creyendo. Sigo buscando y sigo encontrando. Negro, hermano de tanta música, de tanta guitarra. Te voy a extrañar, Feli querido".

El triste posteo de Coti Sorokin tras la muerte de Felipe Staiti Coti despedida La conmoción de Coti Sorokin tras la muerte de Felipe Staiti. Foto: Instagram / @cotioficial. "De tantos vinos que nos hicimos juntos. A los comienzos, a los finales. Tantas tocadas juntos. Tantas canciones que nos hicimos. Discos enteros negro. Te voy a extrañar. Quien se esperaba q te vayas así. Negro. Te voy a extrañar mucho", escribió Coti y se podía sentir el dolor en cada frase.