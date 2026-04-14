El conductor expresó su indignación ante el trágico final del menor, apuntando contra las decisiones judiciales. La abogada María Fátima Silva remarcó la importancia de la Ley Lucio.

Durante la última emisión del streaming Despierta la casa, el periodista Robertito Funes se refirió con dureza al caso de Ángel López, el niño que falleció tras ser entregado a la custodia de su madre. Funes apuntó directamente contra el sistema judicial y los profesionales de la salud mental, cuestionando los criterios utilizados en las resoluciones de familia.

"Hace 20 años que la perspectiva de género se ha metido en la cabeza de psicólogas y psicólogos, y ahora ¿quién se hace cargo? Este pobre padre que anda pidiendo justicia", sentenció el conductor. Según detalló, el menor fue separado de su núcleo familiar paterno, con quien desgarradamente deseaba quedarse, para ser enviado con su madre.

Funes trazó un crudo paralelismo con otra tragedia reciente que conmocionó al país: "La justicia de miércoles dice, me lo quitó. ¿Qué hizo la psicóloga? Contestó lo mismo que en el caso de Lucio Dupuy. Dijo: '¿Dónde va a estar mejor que con la madre?'". En este sentido, criticó que se haya ordenado el pase directo a la casa materna sin un estudio preliminar y omitiendo el hecho de que la mujer había abandonado a su hijo en sus primeros años de formación.

La responsabilidad profesional y el llamado a la sociedad Embed - Robertito Funes habló con María Fátima Silva sobre el caso Ángel López y dejó una reflexión desgarradora El abordaje legal del caso fue analizado por la abogada María Fátima Silva, quien confirmó que tanto la madre del menor como su padrastro fueron detenidos en la madrugada y enfrentarán la correspondiente imputación. Sin embargo, la letrada hizo hincapié en la cadena de responsabilidades institucionales.

"Deberían pedir la imputación de la psicóloga también", aseguró Silva, y agregó de manera contundente: "Para mí, habría que denunciarla penalmente conjuntamente con la progenitora y la pareja".