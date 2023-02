Julieta Prandi y un look nocturno que vuelve: las camisetas rockeras

Las tendencias empiezan y terminan, pero esto no quiere decir que no regresen. Ese es el caso de las camisetas con estampa o rockeras que tan famosas fueron en los 90'. Julieta Prandi es quien se anima a darles una segunda oportunidad en looks de noche.