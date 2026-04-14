¿Volvieron? La foto de Facundo Arana y María Susini que alimenta rumores de reconciliación

Pochi, panelista de Puro Show, compartió en sus redes una imagen del actor y la modelo juntos a meses de la separación.

Meses atrás revelaron la noticia de que Facundo Arana y María Susini habían decidido ponerle punto final a la relación. Fue Pepe Ochoa quien confirmó la separación y, por supuesto, sorprendió a todos en el mundo de la farándula.

"Hace un tiempo que ya están separados, no quieren que se sepa, no quieren que se filtre. Se llevan bárbaro, pero el amor se terminó", expresó en aquel momento, dejando en claro que no existió un escándalo que provoque la separación.

Esto fue en el mes de enero y en las últimas horas Pochi, panelista del programa Puro Show (El Trece), sorprendió a todos con una foto del actor junto a María Susini. Por supuesto que la imagen reavivó los rumores de una posible reconciliación.

La foto de Facundo Arana y María Susini juntos tras separarse Facundo Arana ¿Facundo Arana y María Susini juntos? Foto: Instagram / @gossipeame. "Estuvieron tomando un cafecito en Nordelta, meta charla, muy sonrientes. ¿Hay reconciliación confirmada?", escribió Pochi. En la foto se los puede ver a ambos de espaldas y yendo a la camioneta.