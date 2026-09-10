Costa, panelista de Telefe, habló desde la clínica tras ser operada de urgencia: que le ocurrió

La panelista de Cortá por Lozano tuvo que someterse a una intervención quirúrgica. Tras la preocupación inicial, reapareció en sus redes sociales.

La sorpresiva ausencia de Costa en la pantalla de Telefe y en su programa de radio encendió las alarmas. Según confirmaron, la figura debió ser internada de urgencia en el Centro Medicus Azcuénaga para someterse a una intervención quirúrgica, a raíz de un doloroso cuadro de cálculos en la vesícula que no le permitía continuar con sus compromisos laborales.

Aunque el hermetismo de las primeras horas generó cierta preocupación entre sus seguidores, la operación resultó favorable. Actualmente, la panelista ya superó la etapa más crítica y se encuentra transitando un proceso de recuperación sumamente favorable en el centro de salud.

El relato de Costa Para cortar con las especulaciones y fiel a su estilo transparente, Costa decidió grabar un mensaje en primera persona. Directamente desde la cama de la clínica, con la mejor de las ondas y mostrándose impecable frente a la cámara, compartió unas sentidas palabras con su comunidad virtual para agradecer el inmenso cariño recibido durante las últimas horas.

"Bueno, hago esta historia para agradecer todos los mensajes y todos los buenos deseos y las cosas lindas que me están mandando. Les agradezco mucho de corazón, gracias a la gente que reza por mí y ya estoy mucho mejor, recuperándome", relató la humorista en el video.