Un piloto de F1 reveló que tuvo que tomar riesgos para pasar a Colapinto en el GP de España

Durante la carrera en el Madring, un piloto de F1 tuvo que hacer una maniobra arriesgada para adelantar al argentino en una curva compleja.

Franco Colapinto es un hueso duro de roer y así lo reveló un piloto que tuvo que tomar riesgos para pasarlo en el Madring.

Liam Lawson terminó sexto en el Gran Premio de España, pero para conseguirlo tuvo que superar un obstáculo que le demandó paciencia y, sobre todo, muchísimo riesgo. El neozelandés quedó detrás de Franco Colapinto durante diez vueltas y reveló qué tuvo que hacer para finalmente arrebatarle la posición al argentino.

Lawson había largado octavo y consiguió avanzar rápidamente al superar a Oscar Piastri. Sin embargo, Colapinto aprovechó el tránsito hacia la primera chicana para adelantarlo y quedarse con el sexto lugar. Desde ese momento, el piloto de Red Bull comenzó una persecución que se extendió durante varias vueltas hasta encontrar el momento para intentar el sobrepaso.

Liam Lawson reveló que tuvo que tomas riesgos para adelantar a Colapinto en el Madring La maniobra no fue sencilla y el propio Lawson lo dejó en claro después de la carrera: “Tuve que tomar muchos riesgos con Franco para conseguir ese adelantamiento”, reconoció ante los medios. Pero su confesión no terminó allí: “Y, sinceramente, apenas logré tomar la curva sin exceder los límites de pista”.

Franco Colapinto es un hueso duro de roer en la Fórmula 1. Instagram @f1 El neozelandés explicó que las características del nuevo circuito de la Fórmula 1 hicieron todavía más complicada la batalla. Las pocas oportunidades para adelantar obligaron a Lawson a esperar el momento indicado y, cuando finalmente apareció, tuvo que llevar su Red Bull al límite para superar al argentino: “Es muy difícil adelantar”, resumió el piloto, que consiguió así su mejor resultado desde su regreso a la escudería.