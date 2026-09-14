El gran perdedor invisible: por qué Lando Norris se quedó sin la carrera que merecía en Madrid

En la Fórmula 1 hay carreras que se ganan y se pierden en los libros de resultados, pero también hay carreras que se pierden en un segundo específico, uno tan pequeño que apenas se nota en el momento pero que termina definiendo todo. Eso fue exactamente lo que le pasó a Lando Norris en Madrid: una pole position conseguida contra pronóstico, una carrera liderada con autoridad, y un final en el tercer puesto que dejó al piloto de McLaren visiblemente devastado.

Una pole que nadie vio venir Para entender la frustración de Norris hay que remontarse al sábado. Durante casi toda la clasificación, todo indicaba que Kimi Antonelli se quedaría con la pole position: el joven de Mercedes había sido el más rápido en las primeras dos sesiones y Norris ni siquiera aparecía peleando por la punta en la Q1 y la Q2. Sin embargo, en el último intento de la Q3, el británico sacó una vuelta perfecta y le arrebató la pole a Antonelli en el último instante. Fue una sorpresa incluso para los propios comentaristas, que ya daban por hecho el resultado. Esa pole tenía un valor especial en un circuito nuevo, estrecho y donde adelantar iba a ser extremadamente difícil. Largar primero en Madrid no era solo un halago a la vuelta rápida: era, prácticamente, la llave para controlar la carrera de principio a fin.

El segundo que lo cambió todo Norris hizo exactamente lo que se esperaba de un poleman: controló el liderato durante buena parte de la carrera. El problema llegó en la vuelta 14, cuando Lance Stroll se estrelló de frente contra un muro tras perder los frenos, obligando a la dirección de carrera a desplegar un Virtual Safety Car. Fue en ese instante donde la fortuna le dio la espalda al británico de la peor manera posible: Norris había pasado por la entrada de boxes apenas un segundo antes de que se activara el VSC. Ese detalle, que en cualquier otra vuelta hubiese sido completamente irrelevante, le costó la carrera. Mientras que rivales como Antonelli, Verstappen, Russell y Colapinto pudieron aprovechar el VSC para hacer paradas a un costo mínimo, Norris tuvo que esperar a que terminara la ventana de neutralización para entrar en condiciones normales, muchísimo más costosas en tiempo.

Lando Norris ni siquiera aparecía peleando por la punta en la Q1 y la Q2. X @F1 Una parada que empeoró todo Como si la mala fortuna del VSC no hubiese sido suficiente, cuando Norris finalmente entró a boxes, su equipo le entregó una parada lenta de siete segundos, un error que en un deporte de márgenes tan finos resultó determinante. Esa combinación (perder la ventana del VSC por un segundo y sufrir además una parada deficiente) lo hizo caer hasta la quinta posición, un desplome brutal para quien hasta ese momento dominaba la carrera con comodidad. A partir de ahí, Norris tuvo que reconstruir toda su carrera desde atrás. Lo hizo con autoridad, incluso estableciendo la vuelta más rápida en la 34, superando la marca que hasta entonces tenía Antonelli. Pero en un circuito donde los adelantamientos son escasos, remontar tres posiciones nunca es sencillo, por más ritmo que se tenga.

Un final peleado hasta la última curva El cierre de su tarde tuvo, al menos, algo de emoción: Norris y Verstappen se disputaron el segundo puesto hasta el último instante, con una diferencia que no estuvo asegurada hasta que ambos cruzaron la línea de meta. Finalmente, el neerlandés se quedó con esa posición, dejando a Norris en el tercer escalón del podio, muy lejos del resultado que su ritmo de carrera parecía anunciar.