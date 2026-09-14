Quién es Sofía del Río, la "árbitra hot" creada con IA que se hizo viral en el fútbol argentino

Sofía del Río reúne miles de seguidores con imágenes como árbitra y contenido generado íntegramente con inteligencia artificial. Los usuarios de Instagram creen que es real.

En medio del furor por la inteligencia artificial, cada vez son más frecuentes los videos e imágenes que permiten reconstruir hechos históricos, recrear fotografías o incluso imaginar situaciones de las que no existen registros oficiales. En ese contexto, se viralizó en las redes sociales el caso de una supuesta árbitra del fútbol argentino que cautivó a miles de usuarios.

Quién es Sofía del Río, la “árbitra” creada con inteligencia artificial Se trata de Sofía del Río, tal como se presenta en su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de 68 mil seguidores. En la descripción del perfil aclara que es una modelo virtual generada con inteligencia artificial y que, por lo tanto, no se trata de una persona real.

Sofía del Río, la árbitra con IA que es furor en redes. Instagram Sin embargo, esa advertencia no impidió la viralización de la denominada “árbitra hot”. En el perfil se publican imágenes en las que aparece supuestamente dirigiendo partidos oficiales de fútbol masculino y femenino, además de protagonizar escenas inspiradas en situaciones habituales de los encuentros.

Las cuentas de la árbitra virtual que se viralizó en Instagram Además del perfil dedicado a su presunta actividad como jueza, el personaje cuenta con otra página en la que comparte imágenes de su supuesta vida personal. Todo el contenido está generado mediante inteligencia artificial, aunque el nivel de realismo de las publicaciones provoca que algunos usuarios crean inicialmente que se trata de una mujer que dirige en el fútbol argentino.